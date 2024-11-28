Сколько кредитов банковский сектор выдал бизнесу в этом году

Насколько выросли объемы кредитования бизнеса в 2024 году, на какие сегменты и отрасли пришлось наибольшее количество кредитов, в материале Zakon.kz.

Банковский сектор выдал бизнесу 13,1 трлн новых займов, что на 21%, или 2,3 трлн, больше, чем в 2023 году, говорится в обзоре аналитического центра АФК по кредитованию субъектов предпринимательства за девять месяцев 2024 года.

В разрезе субъектов кредитования ускоренный прирост наблюдается в выдаче займов крупному бизнесу (+24%) из-за постепенного снижения стоимости заемных ресурсов для них и более высоких средних размеров заявок и т.д. Согласно данным АФК, средний размер заявки вырос до 10,1 млрд с показателя в 7,3 млрд тенге на начало года.

"В разрезе отраслей экономики весь прирост у крупного бизнеса приходится на две отрасли – торговлю +666 млрд и промышленность +514 млрд тенге на фоне позитивной динамики их вклада в ВВП и более высокой доли в экономике". АФК

Фото: АФК

Ускорение выдачи новых займов в сегменте малого и среднего бизнеса сложилось ниже – на 21% и 16%, соответственно, на фоне неоднозначного изменения стоимости ресурсов и снижения числа заявок на кредиты, ухудшения их финансового состояния и более низкого показателя одобрений.

Фото: АФК

В обзоре подчеркивается, что прирост кредитов бизнесу все еще формируют кредиты на пополнение оборотных средств. Они составляют 68% от всей выдачи займов бизнесу из-за нецелесообразности брать длинные займы и превалирования торговой отрасли в экономике (36%).

Более высокие предпочтения краткосрочных кредитов наблюдаются у представителей крупного (87% новых займов привлечены на срок до 1 года) и среднего (77% новых кредитов имеют срок до 1 года) бизнеса. По оценкам аналитиков, это негативно сказывается на портфеле кредитов бизнесу и в целом не способствует структурной трансформации экономики.

"Переходу к более долгосрочному финансированию могут послужить как стабилизация инфляции и нормализация монетарных условий, так и меры по развитию механизмов гарантирования, синдицированного кредитования, расширения механизма инвестирования средств ЕНПФ в облигации банков, предоставления предприятиям права вычитать из налогооблагаемой базы часть расходов на погашение процентов по кредитам на покупки основных средств". АФК

Тем не менее, ожидается, что в четвертом квартале года может произойти рост спроса на бизнес-кредиты в связи с ускорением экономической активности, реализацией инвестпроектов, возобновлением финансирования в рамках госпрограмм в отдельных регионах, привлечением финансирования и гарантий со стороны субъектов квазигоссектора, запуском новых продуктов для бизнеса. При этом существенных изменений в условиях кредитования не ожидается, уточняется в обзоре.

Ранее Zakon.kz рассказывал, насколько вырос объем микрокредитования в октябре, а также доля просроченной задолженности в этом сегменте.