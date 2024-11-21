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Сколько зарабатывают самозанятые в Казахстане

деньги, зарплаты, доходы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:49 Фото: freepik
Какой уровень доходов у самостоятельно занятых работников в Казахстане, и в каких сферах деятельности самозанятые имеют наиболее высокий совокупный заработок, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики в Казахстане более 2,2 млн человек являются самостоятельно занятыми. Это 24% от общего числа занятых в экономике. Из них, большая часть или 92% относятся к продуктивно занятым. При этом уровень дохода у самозанятых граждан отличается весьма существенно.

Так, 1806 человек из общего числа самостоятельно занятых работников вообще не имеют никакого дохода – все они относятся к категории непродуктивно занятых в личном подсобном хозяйстве производством продукции для продажи (или обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума. Впрочем, доля таких работников весьма несущественна – всего 0,08% от общего числа.

Совокупные доходы свыше одного миллиона тенге имеет также лишь небольшая часть самозанятых – 5 415 человек (0,2%), чуть больше самозанятых зарабатывают от 800 тыс. до млн тенге – 7 142 (0,3%). В группе с доходом от 500 до 800 тыс. тенге насчитывается 21 387 человек (1%).

самостоятельно занятые, доходы, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:49

Фото: Zakon.kz

Доходы в размере от 60 до 100 тыс. тенге имеют 461 325 человек – это самая многочисленная группа самозанятых (доля от общего числа самостоятельно занятых 20,8%).

Уровень совокупного дохода от 100 до 150 тыс. тенге имеют 384 959 (17,4%) работников, от 150 до 200 тыс. тенге – 337 033 (15,2%) человека.

Далее доля самозанятых также снижается по мере увеличения уровня дохода:

  • от 200 001 до 250 000 тенге – 305 182 человек (13,8%)
  • от 250 001 до 300 000 тенге – 270 914 человек (12,2%)
  • от 300 001 до 400 000 тенге – 114 995 человек (5,2%)
  • от 400 001 до 500 000 тенге – 49 104 человек (2,2%)

В то же время достаточно многочисленной остается группа самозанятых с доходом от одной величины прожиточного минимума (43 407 тенге на 2024 год) до 60 000 тенге – 216 390 человек. Меньше прожиточного минимума зарабатывают 38 027 человек, из всего числа самостоятельно занятых работников.

Отметим, что чуть больше трети самозанятых работают в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. К слову, в этой группе самозанятых, больше всего людей, которые зарабатывают от миллиона тенге — почти 35% граждан в этой группе по уровню дохода. На втором месте работники, занятые в обрабатывающей промышленности, их доля — 15,5%, на третьем операции с недвижимым имуществом – 11,8%.

Также, совокупный доход от миллиона тенге имеют самозанятые, которые работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 11,5%, в области транспорта и складирования – 8,9%, строительства – 6,4%, предоставляющие прочие виды услуг – 11,2%.

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