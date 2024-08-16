Шанс на укрепление: что будет с курсом тенге на следующей неделе

Аналитики рассказали что будет влиять на формирование курса тенге до конца августа, а также спрогнозировали, может ли нацвалюта укрепиться к доллару и насколько. Подробнее – в материале Zakon.kz.

На текущей неделе серьезных изменений курса доллара не наблюдалось. Иностранная валюта торговалась в пределах 478-479 тенге. По итогам торгов в пятницу, 16 августа, средневзвешенный курс доллара составил 478,91 тенге.

Фото: Национальный банк РК

"Отметим, активные покупки инвалюты на текущей неделе могли происходить ввиду необходимости обслуживания и погашения внешнего долга, оплаты импортных поставок, в том числе в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в стране, требующих приобретения импортного оборудования, техники и лицензий, а также завершения сезона отпусков". Рамазан Досов

Может ли подешеветь доллар?

Несмотря на то, что динамика курса на текущей неделе особого оптимизма не внушала, к концу месяца у тенге могут появиться шансы на укрепление к иностранным валютам, и к доллару в частности.

"До конца месяца создаются предпосылки для укрепления курса тенге с учетом увеличения нетто продажи инвалюты в рамках операций и очередного квартального налогового периода, пик выплат которого придется на 26 августа. Среди прочего отметим, что объем инвалюты в портфеле ЕНПФ в моменте значительно превышает таргет, хотя на август заявлена покупка еще 200-250 млн долларов для ЕНПФ. При усилении давления на тенге эти покупки можно было бы отложить". Рамазан Досов

Потенциально на стороне тенге может также выступить резкий рост цен на нефть из-за сокращения добычи ОПЕК+ и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эксперт подчеркнул, что таким образом предпосылок для дальнейшего ослабления тенге до конца месяца нет, а вот его укрепление вполне реально.

Аналитик Анна Бодрова также подтвердила, что основания для локального роста тенге присутствуют.

"В область 470 тенге/USD курс пока вряд ли уйдет. Но рынок вполне может рассчитывать на торговый диапазон по доллару в пределах 472-479 в ближайшее время". Анна Бодрова

Эксперт отмечает, что квартальный налоговый период поддержит позиции тенге, как и бюджетные трансферы Нацбанка из Нацфонда. Общее благоприятное отношение к риску станет дополнительным аргументом в пользу роста курса тенге.

По оценкам аналитика, на следующей неделе доллар США будет находиться в пределах 472-479 тенге, евро – 517-530 тенге, рубль – 5,30-5,50 тенге, китайский юань – 65-68 тенге.

Важные события августа

Рамазан Досов также обратил внимание, что косвенно на динамику курса в августе будут влиять и другие события. В частности, решение Нацбанка РК по базовой ставке, которое регулятор планирует озвучить 29 августа 2024 года.

Эксперт напомнил, что на фоне роста июльской инфляции большинство экспертов финрынка ожидает сохранения базовой ставки на предстоящем 29 августа заседании по ДКП на отметке 14,25% годовых, а оставшаяся часть (37%) допускает возможность осторожного снижения еще на 25 базисных пунктов. Другими словами, высокие ставки в системе сохранятся.

Рамазан Досов пояснил, что высокие ставки по тенговым депозитам и прочим финансовым инструментам обуславливают спрос на них со стороны внутренних субъектов экономики и зарубежных инвесторов, сдерживая переток в долларовые инструменты. Все это снижает давление на тенге. К примеру, только за 6 месяцев текущего года объем тенговых депозитов вырос на 1,9 трлн тенге, а объем облигаций Минфина и нот НБРК на руках у нерезидентов – на 189 млрд тенге.