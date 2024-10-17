От финансовой помощи до трудоустройства: как АСП помогает казахстанцам справляться с трудностями

По состоянию на 1 октября 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 389,1 тыс. человек из 73,4 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 55,9 млрд тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

В ведомстве напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"АСП предусматривает: ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 октября текущего года дополнительная выплата назначена 120,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,2 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК 17 октября.

Также в Минтруда рассказали, как казахстанцам получить адресную социальную помощь:

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".

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По состоянию на 1 августа 2024 года АСП назначена 371,9 тыс. казахстанцев из 70,2 тыс. семей.