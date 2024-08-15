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Алматы обслуживают более 12 тысяч курьеров, но нужно еще

курьер на лороге, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:38 Фото: Zakon.kz
Современную жизнь Казахстана уже нельзя представить без сотен и тысяч курьеров с фирменными коробами за спиной. Мало того, что курьеры делают нашу жизнь удобнее, они еще и улучшают экономику городов за счет выплаты налогов и стабильной занятости, сообщает Zakon.kz.

Лидер в плане курьерских услуг в нашей стране, конечно, Алматы. Ежедневно по городу колесят на автомобилях, мопедах, самокатах, идут пешком, едут на метро и автобусах от 12 до 20 тысяч курьеров.

Почему такой разброс в цифрах? Потому что наша официальная статистика собирает воедино только данные предприятий, зарегистрированных как почтовые и курьерские. Но есть и множество онлайн-платформ, которые используют курьеров, а для отчетности применяют совершенно другой вид деятельности. Например, вместо словосочетания "курьерские услуги" можно написать "предоставление услуг по обеспечению товарами". И в статистике такие фирмы не учитываются как курьерские.

По данным социологов, больше 90% курьеров в Алматы – молодые мужчины от 18 до 35 лет. Подавляющее большинство имеет высшее образование. Больше 60% – парни, живущие или приехавшие из близлежащих областей. При этом треть опрошенных курьеров рассказали, что работа в доставке для них – это подработка. Около 40% курьеров совмещают работу с учебой или с другой работой. В среднем доставляют до 20 заказов ежедневно.

Несмотря на такое большое количество курьеров, в Алматы требуется еще больше доставщиков. Дело в том, что объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане растет рекордными темпами.

объявления о работе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 11:38

Фото: скриншот сайта по найму работников

В июле показатель почтовой и курьерской отрасли в Казахстане достиг 6,6 млрд тенге. Нынешние темпы роста – сильнейшие за 20 месяцев, показывают данные БНС АСПиР РК.

При этом почти 60% почтовых и курьерских услуг – 3,9 млрд тенге – обеспечивает Алматы. Доля Астаны – 13% (0,9 млрд тенге).

С чем связан такой перекос? С двумя факторами. Во-первых, Алматы – крупнейший и богатейший город Казахстана. Только в 2024 году его доход составит 1 563 млрд тенге. В алматинской агломерации проживает до 3,5 млн человек – огромный рынок для нашей страны.

Во-вторых, в Алматы намного мягче климат, чем в Астане. Около девяти месяцев в году здесь можно делать доставку на двухколесном транспорте. В Астане же курьеры часто передвигаются на автомобилях.

И последнее. В сентябре 2024 года вступает в силу изменение в налоговом законодательстве, делающее онлайн-платформы налоговыми агентами. Это значит, что с курьеров будут удерживаться налоги, взамен они получат социальное обеспечение.

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