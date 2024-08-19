Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 19 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 19 августа 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,9 тенге, евро – 526,42 тенге, рубля – 5,38 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 528 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,2 тенге, продажи – 479,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 525,1 тенге, продажи – 528,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478,9 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 524,7 тенге, продажи – 528,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,2 тенге, продажи – 5,3 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Каким будет курс доллара на ближайшую неделю – прогноз экспертов Еще не паника, но уже близко: цена золота достигла исторического максимума Пособие по многодетности: кто и сколько получает в Казахстане

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