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Казахстан пересматривает акценты во внешней торговле

Казахстан пересматривает акценты во внешней торговле, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании правительства 21 мая рассказал, рынки каких стран интересны казахстанским экспортерам, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев напомнил, что в прошлом году казахстанские товары экспортировались в 129 стран мира. 

"В этом году расширилась география экспорта до 135 стран. Увеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай – 8%, Южную Корею – 26%, Вьетнам – 46%", – добавил он.

Между тем, по его данным, при росте экспорта услуг на 29% наблюдается снижение поставок по промышленным товарам, таким как медь, ферросплавы, цинк, серебро, нефтепродукты.

"Падение связано с внешними факторами, такими как волатильность мировых цен, снижение спроса и обострение конкуренции на целевом рынке. Вместе с тем выросли физические объемы поставок переработанной продукции АПК: муки – на 1,1%, подсолнечного масла – более чем на 55,5%, напитков – на 42,8%", – добавил министр.

Для наращивания экспорта, по его словам, сейчас взят фокус на Китай.

"Мы ставим цель – в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до 12,5 млрд долларов. Прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос в странах Ближнего Востока. Приоритетным направлением для нас также являются рынки Европейского союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию", – поделился Шаккалиев.

Со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли.

В марте в Минторговли высказались об увеличении доли российских товаров на полках казахстанских магазинов.

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