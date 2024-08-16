Расходы казахстанцев, претендующих на помощь от государства, хотят проверять

Новые подходы оказания адресной социальной помощи (АСП) озвучили на республиканском совещании по исполнению поручений главы государства, прошедшем в Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

В министерстве напомнили, что президент поставил задачу пересмотреть подходы оказания адресной социальной помощи с учетом расходов граждан. В связи с этим предстоит трансформация АСП.

Как сообщила руководитель департамента социальной помощи МТСЗН Айнур Абдырахманова, в настоящее время МТСЗН совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев, претендующих на назначение АСП.

Планируется предусмотреть такие виды расходов как: на покупку движимого или недвижимого имущества, оплату обучения и дополнительного образования, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, покупку предметов мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое.

"Предлагаемый алгоритм предусматривает направление гражданам, подающим заявление на назначение АСП, SMS-сообщения на получение согласия проверки их доходов и расходов. Речь не идет о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам. Проверки будут проводиться автоматически за счет интеграции информационных систем", – рассказала Айнур Абдырахманова.

Также было отмечено, что предстоящие изменения в механизме назначения АСП позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 августа 2024 года почти 372 тыс. человек из 70,2 тыс. семей оказана адресная социальная помощь. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге.