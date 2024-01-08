Ограничения движения транспорта ввели в двух регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из-за непогоды 8 января 2024 года дороги закрыли в Жетысуской и Карагандинской областях, сообщает Zakon.kz.
В двух областях Казахстана ввели ограничения движения транспорта на двух трассах республиканского значения. Об этом информирует "КазАвтоЖол".
Из-за ухудшения погодных условий ограничения действуют в следующих направлениях:
- Жетысуская область – один участок. "Ушарал – Достык", км 84-184, участок станция Коктума – станция Достык;
- Карагандинская область – один участок. "Екатеринбург – Алматы", км 1505-1854, участок село Новостройка – город Балхаш.
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