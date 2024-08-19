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Законодательство РК

Каким будет курс доллара на ближайшую неделю – прогноз экспертов

курс валют , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:27 Фото: Zakon.kz
На текущей неделе – с 19 по 25 августа - на курс национальной валюты РК будут оказывать влияние не столько внутренние, сколько внешние факторы, особенно финансовая ситуация у главных торговых партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе курс доллара вырос на 1,87 тенге, но на этом его рост временно закончился, считает финансовый аналитик Аркадий Зальцман. Сегодня утром Национальный банк РК установил официальный курс — 478,91 тенге за 1 доллар США. По мнению эксперта именно такой паритет должен сохраниться до конца недели. Если и будет отклонение, то небольшое — в 1-2 тенге.

"Эта стабильность сегодня выгодна всем, особенно, экспортерам, которые в ожидании налоговой недели будут активно продавать валютную выручку для конвертации ее в национальную валюту".Аркадий Зальцман

Временное затишье курса отмечает и экономист Тулеген Аскаров. По его мнению, у всех ключевых торговых партнеров Казахстана - Китая и России - сегодня наблюдается "неустойчивое спокойствие".

Что касается финансового положения в РФ, то там так же, как и в РК, большую поддержку рублю начинает оказывать фактор налогового периода. Через 10 дней – 28 августа - в России наступит пик фискальных платежей, и количество продаваемой компаниями валюты там резко возрастет.

Немного сложнее ситуация в КНР, где виден спад деловой активности и зарубежных инвестиций. Но правительство страны имеет огромные резервы, чтобы держать темпы экономики в намеченных пределах, хотя и в нижних границах.

таблица курс валют, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:27

Курс доллара к тенге за 3 месяца. Фото: investfunds

Финансовый рынок Казахстана замер еще и потому, что все сегодня ждут очередного послания президента, которое он, по традиции, озвучивает в первых числах сентября. И есть все основания полагать, что президент даст ряд поручений по активизации всей экономике в целом, поскольку ее рост отстает от намеченных планов.

"Пока же – в конце августа – нас ждет относительно спокойная финансовая ситуация, которая устраивает всех. Валютный курс доллара останется в коридоре 479-481 тенге за доллар".Тулеген Аскаров

Разумеется, этот прогноз оправдается в том случае, если не будет витков напряжения в мире – прежде всего на Ближнем Востоке и в Украине, добавил эксперт.

Ранее мы рассказали о том, что ждет российский рубль до конца августа.

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