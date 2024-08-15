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Падение или стабильность: что ждет российский рубль до конца августа

российские рубли в кармане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:08 Фото: pixabay
За последние девять дней российский рубль потерял по отношению к тенге около 4,5%. Его стоимость снизилась с 5,63 до 5,39 тенге. Следующие две недели могут оказаться либо «роковыми», либо «спасительными» для валюты России, сообщает Zakon.kz.

Конец лета для российского рубля всегда напряженный период. В середине августа доллар поднимался с 85 до 93 рублей, а юань – с 11,8 к 13 рублям.

Как считает финансовый аналитик Марк Гойхман, это связано не только со спросом на валюту со стороны населения, но и форс-мажорными обстоятельствами, особенно с военными действиями в Курской области, что увеличивает валютные риски.

"Кроме того, все мировые финансовые рынки переживают потрясения из-за обострения ожиданий торможения экономики в ведущих странах. Такие обстоятельства ослабляют рисковые активы, к которым относится и рубль".Марк Гойхман

Помимо этого, инфляция в России выросла с 8,6% в июле до 9,1% августе.

Есть и еще некоторые факторы давления на рубль. Это, например, высокий спрос на валюту со стороны импортеров для оплаты закупок перед осенью.

С другой стороны, есть и факторы, способные поддержать рубль в ближайшие недели.

  • Во-первых, совсем скоро налоговый период конца месяца. Это значит, что экспортеры начнут продавать валюту для рублевых платежей в бюджет. Во-вторых, цены на нефть остановили падение, и, наоборот, начали рост.
  • Во-вторых, многое зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта в регионе цена барреля нефти Brent поднялась с 75 до 82 долларов.
  • В-третьих, Центробанк РФ увеличил продажи валюты. Объявлено, что в день будет продаваться валюта в размере 7,3 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом месяце.

По мнению специалиста, если не произойдет непредвиденных шоков, сентябрь российская валюта встретит в диапазонах не выше 93,7 рубля за доллар и 12,5-13,1 рубля за юань.

Что касается соотношения рубля к тенге, то, по мнению экономиста Тулегена Аскарова, паритет 5,5 тенге за рубль сегодня – оптимальный.

"Россиянам выгодно, когда национальные валюты стран Центральной Азии слабеют. Это служит дополнительным стимулом вливания средств в экономики этих стран, прежде всего, Казахстана и Узбекистана".Тулеген Аскаров

Кроме этого, курс рубля на отметке 5 тенге (плюс-минус 0,5 тенге) не дает разгоняться нашей инфляции и способствует конкуренции казахстанских товаров по отношению к российским.

Ранее мы сообщали, что в августе в Казахстане появляются предпосылки к укреплению курса тенге. В частности, 15 августа истекает срок подачи налоговых деклараций, а 26 августа – уплат крупных квартальных налогов в бюджет.

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