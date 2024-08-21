Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы стали реже брать ипотеку

Казахстанцы стали меньше брать ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 14:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Спрос на ипотечные кредиты со стороны физических лиц в Казахстане снизился на 3%, до 210 тысяч заявок. Если же брать динамику за год, то снижение составит 7%, сообщает Zakon.kz.

Как полагают аналитики, снижение спроса на ипотеку имеет субъективную причину и объясняется ужесточением некоторых условий кредитования в предыдущем квартале, а также снижением готовности кредитовать отдельного среднего банка в связи с текущей тенденцией на рынке недвижимости. Именно такую формулировку использовал замдиректора Департамента финансовой стабильности и исследований НБРК Жандос Ыбраев по результатам опроса банков о кредитовании за II квартал 2024.

"При этом такое снижение предоставило возможность другим банкам несколько увеличить поток и качество клиентов. В результате общее количество кредитных заявок на ипотеку снизилось на 3%, до 210 тысяч".Жандос Ыбраев

В то же время НБРК отмечает увеличение спроса на потребительские беззалоговые займы вследствие более активного маркетингового продвижения. Также наблюдается рост спроса на автокредиты, что связано с маркетинговыми акциями партнеров-автосалонов.

Подробнее цифры выглядят так. Количество поступивших заявок на потребительские займы с обеспечением увеличилось на 20%, до 46 тыс. Относительно того же периода прошлого года (24673 заявок) рост составил 86,4%.

Количество поступивших заявок на беззалоговые потребительские займы составило 21,8 млн, что на 1% больше первого квартала. Но это на 15,96% больше, чем за аналогичный период прошлого года (18,8 млн), отмечает экономист Анель Давлетгалиева.

Число кредитных заявок на автокредиты увеличилось на 10%, до 997 тыс. Год к году рост составил 48,54% (во втором квартале прошлого года таких заявок было 671,2 тыс.

Осенью банки ожидают увеличения спроса на автокредиты и потребительские беззалоговые займы. На ипотеку и потребительские займы с обеспечением увеличение спроса не прогнозируется.

Отметим, что в опросе банков по кредитованию за II квартал 2024 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты.

Читайте также

курс доллара на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
"Не могу платить ипотеку": что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
флаг России
Релокация продолжается: сколько российских фирм работает в Казахстане
Андрей Валентинов
Банки Нацбанк РК Казахстан 2024 год Кредиты Ипотека
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: