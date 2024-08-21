Курс доллара продолжает снижаться на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,70 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 0,92 тенге.

Курс китайского юаня стал меньше на 0,13 пунктов, составив 66,55 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 476-477,6 тенге, евро – по 526-529 тенге, российские рубли – по 5,16-5,27 тенге.

Вместе с тем цены на нефть в мире продолжили падать.

Согласно данным торгов 21 августа, стоимость фьючерсов нефть марки Brent упали на 46%, или на 0,6%, до 77,20 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI потеряли около 49 центов до 73,17 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,81 тенге, евро – в 528,4 тенге, рубля – в 5,21 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 августа, можно здесь.