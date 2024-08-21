Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара продолжает снижаться на торгах

курс доллара на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:42 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,70 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 0,92 тенге.

Курс китайского юаня стал меньше на 0,13 пунктов, составив 66,55 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 476-477,6 тенге, евро – по 526-529 тенге, российские рубли – по 5,16-5,27 тенге.

Вместе с тем цены на нефть в мире продолжили падать.

Согласно данным торгов 21 августа, стоимость фьючерсов нефть марки Brent упали на 46%, или на 0,6%, до 77,20 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI потеряли около 49 центов до 73,17 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,81 тенге, евро – в 528,4 тенге, рубля – в 5,21 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 августа, можно здесь.

Читайте также

Казахстанцы стали меньше брать ипотеку
Казахстанцы стали реже брать ипотеку
Что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
"Не могу платить ипотеку": что делать, если нет возможности погашать кредит за квартиру
флаг России
Релокация продолжается: сколько российских фирм работает в Казахстане
Оксана Житникова
Нацбанк РК KASE Казахстан Курс валют 2024 год Доллар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: