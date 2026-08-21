Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,88 тенге, снизившись на 0,46 тенге. Накануне американская валюта ушла вниз сразу на 3,82 тенге.
Курс российского рубля повысился на 0,05 и стал равен 5,52 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,89 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,01-464,31 тенге, евро – по 531,91-537,23 тенге, рубли – по 5,31-5,45.
Цены на основные марки нефти на международных торгах пошли на снижение.
По состоянию дневных торгов на 21 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составила 93,63, опустившись на 0,27%. WTI торгуется по 86,67 доллара за баррель, подешевев на 0,17%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,23 тенге, евро – 535,99 тенге, рубля – 5,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 августа, можно здесь.