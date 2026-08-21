Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,88 тенге, снизившись на 0,46 тенге. Накануне американская валюта ушла вниз сразу на 3,82 тенге.

Курс российского рубля повысился на 0,05 и стал равен 5,52 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,89 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,01-464,31 тенге, евро – по 531,91-537,23 тенге, рубли – по 5,31-5,45.

Цены на основные марки нефти на международных торгах пошли на снижение.

По состоянию дневных торгов на 21 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составила 93,63, опустившись на 0,27%. WTI торгуется по 86,67 доллара за баррель, подешевев на 0,17%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,23 тенге, евро – 535,99 тенге, рубля – 5,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 августа, можно здесь.