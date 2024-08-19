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Курс доллара начал снижаться на торгах 19 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 15:49 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,74 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 0,21 тенге.

Курс китайского юаня подрос на 0,40 пунктов, составив 67,09 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,55-479,99 тенге, евро – по 524,87-528,57 тенге, российские рубли – по 5,28-5,37 тенге.

Вместе с тем цены на нефть пошли на снижение, согласно данным торгов 19 августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 45 центов, или на 0,56%, до 79,23 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 58 центов, или на 0,76%, до 76,07 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 478,91 тенге, евро – в 526,42 тенге, рубля – в 5,38 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 августа, можно здесь.

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