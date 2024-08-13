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Курс доллара продолжает расти на торгах 13 августа

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов немного поднялся с предыдущей сессии, составив 479,44 тенге (+0,28).

Курс китайского юаня также вырос до 66,78 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 479,43-481,05 тенге, евро – по 522,89-526,82 тенге, российские рубли – по 5,14-5,28 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть 13 августа снижаются на торгах.

Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,50%, до 81,89 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,49%, до 79,67 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,03 тенге, евро – в 523,39 тенге, рубля – в 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 августа, можно здесь.

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