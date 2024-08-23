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Курс доллара вырос сразу почти на 4 тенге на торгах

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:32 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,78 тенге, подскочив на 3,63 тенге.

Курс китайского юаня вырос на 0,28 пунктов, составив 67,3593 тенге. Курс рубля остался практически на том же уровне, поднявшись на 0,04 тенге и составил 5,27 тенге. Торги по евро не проводились.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 482-483,5 тенге, евро – по 535-539 тенге, российские рубли – по 5,2-5,3 тенге.

Между тем, цены на нефть в ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже 23 августа растут – стоимость фьючерса на нефть марки Brent по состоянию на 16:30 превысила $78 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в октябре, повысилась на 0,07% и составила $73,06.

Утром 23 августа Нацбанк установил курс доллара 479,08 тенге, евро – 533,5 тенге, рубля – 5,26 тенге.

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