Что происходит с курсом доллара и когда остановится падение тенге – мнение эксперта

Падение тенге продолжается четвертый месяц подряд – с мая 2024 года американская валюта подорожала на 45 тенге, или на 10,2%. Сегодня доллар побил двухлетний рекорд, выйдя на отметку 483,65 тенге. Качнутся ли "валютные качели" вниз или впереди новые антирекорды – рассказывает Zakon.kz.

Если вы взглянете на последний официальный (рыночный) курс валют от Национального банка РК, то увидите, что тенге проседает абсолютно ко всем валютам – от азербайджанского маната до южно-африканского ранда. Исключением стал российский рубль, который опустился на несколько тиынов.

Курс доллара к тенге за август 2024 года. Фото: google.com/finance

В чем причина такого обесценивания национальной валюты, ведь внешних предпосылок к этому нет. Нефть марки Brent стабильно держится на уровне 80 долларов за баррель и даже немного растет, курсы валют основных торговых партнеров стабильны.

Главная причина перманентного падения тенге – внутренняя, полагает экономист Тулеген Аскаров.

"Стремясь исполнить республиканский бюджет, правительство РК заинтересовано в таком высоком курсе доллара. Если сегодня не собрать все недостающие суммы для бюджета, завтра нечем будет платить пенсии, пособия и зарплаты". Тулеген Аскаров

Трансферы из Нацфонда – 1,6 трлн тенге – вычерпаны более чем на 80%. Эти средства привлекались на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов, на строительство социальных объектов по нацпроектам "Комфортная школа", "Модернизация здравоохранения на селе" и так далее. И вот пришло время, когда брать деньги "из кубышки" стало опасно. Государство резко снизило продажу валюты, но пошло на другие меры, в том числе – на выкуп акций "Казатомпрома" в Национальный фонд для финансирования республиканского бюджета и на ослабление тенге, поясняет эксперт.

Что касается прогнозов на будущее, то экономист допускает еще больший рост курса доллара – до 500 тенге.

"Мы уже поднимались на уровень 521,48 тенге за доллар, и ничего страшного не произошло. После того, как все статьи бюджета будут исполнены, уверен, тенге начнет укрепляться. Тем более, что в бюджете на 2025 год заложен курс 470 тенге за доллар". Тулеген Аскаров

Ранее мы рассказали, что на сайте Министерства финансов РК представлен проект Закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", который традиционно рассматривается парламентом перед новым годом. Именно там предлагается новый курс доллара в 570 тенге.