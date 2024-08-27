Доллар подешевел на торгах 27 августа после длительного роста

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,59 тенге, снизившись на 2,72 тенге.

Курс китайского юаня снизился на 0,32 пункта, составив 67,59 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,3-482,3 тенге, евро – по 535,5-540 тенге, российские рубли – по 5,17-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,34%, до 80,09 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,43%, до 77,09 доллара за баррель.

Утром 27 августа Нацбанк установил курс доллара в 483,65 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.

