Курс доллара еще вырос на торгах 27 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,30 тенге, поднявшись еще на 3,28 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,39 тенге (-0,05).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,75 тенге (+0,50).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,6-463,6 тенге, евро – по 536-541 тенге, рубли – по 5,19-5,33.
Цены на основные марки нефти на международных торгах снижаются 27 августа.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,62% – до 86,40 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,73% – до 81,63 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,87 тенге, евро – 535,09 тенге, рубля – 5,42 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 августа, можно здесь.