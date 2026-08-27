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Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 27 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,30 тенге, поднявшись еще на 3,28 тенге.

Курс российского рубля снизился до 5,39 тенге (-0,05).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,75 тенге (+0,50).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,6-463,6 тенге, евро – по 536-541 тенге, рубли – по 5,19-5,33.

Цены на основные марки нефти на международных торгах снижаются 27 августа.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,62% – до 86,40 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,73% – до 81,63 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,87 тенге, евро – 535,09 тенге, рубля – 5,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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