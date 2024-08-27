В правительстве приняли новый проект республиканского бюджета на 2025 год

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На заседании правительства 27 августа 2024 года приняли проекты Закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" и прогноза социально-экономического развития и передали в парламент, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что первоочередной задачей при определении параметров республиканского бюджета является восстановление сбалансированности государственных финансов. "Поэтому наши дальнейшие действия будут связаны с консолидацией обязательств, активов и в целом всех денежных потоков государства. В этих целях будет продолжена работа по проведению согласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики для качественного динамичного развития национальной экономики", – дополнил он. Глава кабина отметил, что представленный проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств. "Министерствам нацэкономики и финансов совместно с Аппаратом правительства обеспечить внесение законопроектов и Прогноза социально-экономического развития в парламент", – резюмировал Олжас Бектенов. Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана. Читайте также Кто будет гарантировать безопасность работы АЭС, рассказал Саткалиев Строительство АЭС в Казахстане: правительство утвердило проект постановления о проведении референдума Минфин озвучил, как планируется распределить республиканский бюджет

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