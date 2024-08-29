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На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, можно ли считать реальными статданные о зарплате в 400 тыс. тенге в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сулейменов заявил, что 400 тыс. тенге – это средняя заработная плата.

"Она считается как средняя по стране. Есть, кто получает много, а есть те, кто не так много, и когда ты усредняешь – получается такой показатель. Но это не какое-то изобретение казахстанской статистики, средняя зарплата и в Америке, и в Китае, и в России, везде так считается", – добавил глава Нацбанка.

Задача государства, добавил он, – не только показывать статистический рост доходов, но и обеспечивать, чтобы национальные богатства перераспределялись в отношении людей.

"Я не считаю, что они рисуют, они собирают статданные не сами, им сдают отчетность работодатели – статистик не может взять и нарисовать что угодно: ему предприятие дало, что у него такие зарплаты, он берет, анализирует, вбивает в общую базу и приходит к этой цифре", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее, 29 августа 2024 года, председатель Национального банка Казахстана (НБК) рассказал, насколько возможно обесценивание национальной валюты.

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