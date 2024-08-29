На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, можно ли считать реальными статданные о зарплате в 400 тыс. тенге в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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