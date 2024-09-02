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Законодательство РК

Кредит для предпринимателя: новую норму прокомментировала Абылкасымова

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 17:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года разъяснила требование по согласию супругов для получения кредита, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнила, что в Казахстане согласно закону на получение потребительских займов требуется согласие супруги или супруга, если берут сумму выше обозначенного порога. Порог – 1000 МРП.

"Мы считаем, что для ИП, которые получают потребительский заим, согласие супруги/супруга не требуется. Четко будет в НПА предусмотрено, что такое согласие будет требоваться только по потребительским займам для физлиц на потребительские цели. Если ИП, который сейчас классифицируется как физическое лицо, получает кредит для предпринимательских целей, то для него согласие супруги не будет требоваться", – заявила она.

Соответствующие поправки, по ее словам, будут приняты в сентябре.

2 сентября стало известно, что подготовлено постановление правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности", где исключается норма на получение согласия супруга (супруги) физического лица при предоставлении банковского займа или микрокредита предпринимателям, в том числе ИП.

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