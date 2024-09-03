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Подождите еще месяц: когда в Казахстане подешевеет арендное жилье

ключи и домик, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:18 Фото: pixabay
Осенью во всех городах Казахстана всегда наблюдается повышенный спрос на арендное жилье, но в этом году скачок оказался особенно заметным. Это связано с двумя главными факторами, сообщает Zakon.kz.

Первый фактор традиционный. Конец августа – время повышенного спроса на аренду, когда в города возвращаются студенты.

Второй фактор связан с обесцениванием национальной валюты. Только за три летних месяца тенге потерял к основным мировым валютам около 8%. Разумеется, что арендодатели (так же, как и строительные компании) провели коррекцию своих цен с учетом этих факторов, считает специалист по недвижимости Арсен Дарунов и приводит примеры.

В районах Алматы, где расположено большинство вузов – Алмалинском и Медеуском – аренда квартир подорожала на 10% всего за месяц. Если в июле двухкомнатная квартира там стоила около 200 тыс. тенге в месяц, то сегодня ее цена возросла до 230 тыс. Если стоила 310 тыс. – стала 350 тыс. тенге.

Цены на квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:18

Цены на аренду квартир в Алматы. Фото: сайт по недвижимости

В Астане однокомнатные квартиры в начале сентября подорожали со 180 тыс. до 200 тыс. тенге, а двухкомнатные выросли с 210 тыс. до 240 тыс. тенге за месяц аренды.

Цены на аренду квартир , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:18

Цены на аренду квартир в Астане. Фото: сайт по недвижимости

В Шымкенте также наблюдается рост стоимости арендного жилья на 20-25 тыс. тенге.

Есть и исключения. Например, в Караганде, в самом центре Казыбекбийского района стоимость "двушки" тоже не изменилась – 130-150 тыс. тенге.

Цены на аренду квартир , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 13:18

Цены на аренду квартир в Караганде. Фото: сайт по недвижимости

В Усть-Каменогорске можно сегодня снять меблированную двухкомнатную квартиру в центре за 130 тыс. тенге.

"В сентябре роста цен на арендное жилье не ожидается, ведь большинство арендаторов уже заключили договоры в августе. Если потерпеть еще месяц, то можно найти съемное жилье по ценам месячной давности, то есть на 10-15% дешевле, чем сегодня".Арсен Дарунов

В любом случае арендные ставки осенью 2024 года на 20-30 тыс. тенге выше тех, что фиксировались в сентябре прошлого года, заключает эксперт.

Ранее мы сообщали, что самое активное время для аренды жилья – еще и самое прибыльное время для квартирных жуликов, и наш консультант давала советы, как не попасться на уловки мошенников.

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