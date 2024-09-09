Ипотечный рынок: насколько увеличилась выдача новых займов в Казахстане

Восстановление коммерческой ипотеки не сопровождается подорожанием недвижимости. Какие изменения произошли на ипотечном рынке в этом году, в материале Zakon.kz.

На ипотечном рынке наблюдается заметное восстановление после двухзначного падения в прошлом году. Выдача новых ипотечных займов за январь – июль ускорилась на 16% и составила 985 млрд тенге против 850 млрд тенге за тот же период 2023 года, говорится в обзоре по ипотечному рынку Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) .

"Практически весь вклад в этот прирост внесли рыночные программы БВУ (+62%) на фоне автоматизации и цифровизации процедур получения займа, запуска партнерских программ со строительными компаниями. Прирост не вызвал повышения цены на недвижимость в стране. С начала годы цены на новое жилье снизились на 1,2%, а на вторичное выросли лишь на 3,5%". АФК

По данным АФК, наблюдается дальнейший рост доли рыночных программ банков в выдаче новых ипотечных займов: до 35% с уровня 28% по итогам 2023 года. Подчеркивается, что это максимальный показатель за последние семь лет.

Параллельно с этим сократилась и роль льготных госпрограмм – во многом из–за ограниченности бюджетных ресурсов, хотя в первом полугодии и были запущены две дополнительные госпрограммы.

"В портфеле займов лидерство по приросту занимают БЦК (+15%), Народный банк (+12%) и Freedom Bank (+8%). У Отбасы банка портфель, напротив, немного снизился (-0,1%) на фоне перехода промежуточных займов в жилищные". АФК

Отмечается, что распределение заемщиков по сумме займа значительно улучшилось на верхнем уровне ввиду продолжающихся досрочных погашений и перехода промежуточных займов в жилищные.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Платежи по ипотечным займам сохраняются устойчиво ниже 50% от средней зарплаты. Это происходит на фоне высокого роста номинальной зарплаты (+10,3%).

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК обращают внимание, что активность на рынке жилья заметно коррелирует с изъятиями средств из пенсионного фонда, которые ускорились после внесения предложений по развитию пенсионной системы и формированию накоплений для пенсионного обеспечения в старости.

Аналитики поясняют, что изъятия стимулируют высокую активность купли-продажи, часть из которой может являться лишь способом вывода пенсионных сбережений в "живые деньги", а не реальным улучшением жилищных условий. При этом важно ограничить постоянные изъятия, чтобы у казахстанцев сохранились накопления для достойной пенсии в будущем, считают в ассоциации.

Другой нерешенной задачей для рынка является доступ БВУ к системе жилстройсбережений. Этот шаг позволит вкладчикам делать выбор, где хранить свои сбережения, что, в свою очередь, усилит конкуренцию за клиента и будет являться стимулом к предоставлению лучших ценовых и неценовых условий по займам, заключили в АФК.

Ранее Zakon.kz рассказал, сколько пенсионных средств казахстанцы изъяли в этом году.