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Последний день сдачи декларации о доходах переносится

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 09:25 Фото: pexels
В этом году сдача декларации о доходах переносится на один день – 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Департаменте государственных доходов Алматы, если последний день подачи налоговой отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок автоматически переносится на следующий рабочий день.

"В этом году крайний срок подачи деклараций по формам 250.00 и 270.00 выпадает на 15 сентября (воскресенье) – выходной день и, следовательно, переносится на 16 сентября 2024 года", – сообщили в ДГД.

Там также напомнили, что свои налоговые обязательства можно выполнить, пользуясь удобными электронными сервисами:

  • "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz);
  • портал "Электронного правительства" (egov.kz);
  • мобильные приложения: "е-Salyq Azamat", "eGov mobile";
  • приложения Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.  

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