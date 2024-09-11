Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему банки Казахстана не спешат вкладываться в реальный сектор экономики – мнение аналитика

здание, отражение, надпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:48 Фото: pexels
Через неделю после выступления президента РК с Посланием народу Казахстана, в котором в очередной раз говорилось о необходимости решения известных проблем банковского сектора, финрегулятор опубликовал сведения о состоянии последнего по итогам первого полугодия 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из этих данных видно, что банкиры не особо спешат исполнять даже часть прошлогодних поручений Касым-Жомарта Токаева, и ему пришлось вновь их озвучить в новом Послании. Одним словом, банкам пора меняться вместе с законом, полагает казахстанский финансовый аналитик Тулеген Аскаров.

Напомним, что и год назад в Послании говорилось о сверхдоходности отечественного банковского бизнеса и необходимости более справедливого перераспределения этой сверхприбыли с учетом интересов государства.

"В этом году банкирам вновь напомнили, что международные эксперты относят казахстанские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых природными ресурсами, и вполне логично в очередной раз прозвучало требование справедливого налогообложения банковского сектора".Тулеген Аскаров

Но в этом году уже говорится, что уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров, и данный подход выглядит особенно естественным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. А дивиденды эти немалые – к примеру, акционеры только одного БВУ по итогам прошлого года получили их на общую сумму почти 277 млрд тенге по его простым акциям.

Из данных Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка выясняется, что показатели доходности банковского бизнеса по-прежнему остаются на высоком уровне, хотя за минувший год по ним произошло небольшое снижение.

Финансовые показатели банков РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:48

Активы банков РК. Фото: gov.kz

Рентабельность капитала (ROE) снизилась с 37,5% на 1 августа прошлого года и 36,3% на начало текущего года до 33,2%. Рентабельность банковских активов (ROA) к началу последнего месяца минувшего лета опустилась до 4,5% с 4,6% год назад и 4,7% на начало текущего года. Но при этом продолжился рост совокупной чистой прибыли банковского сектора – за январь-июль она достигла 1 трлн 389 млрд тенге, что на 12,3% превысило финансовый результат аналогичного прошлогоднего периода.

По-прежнему в Послании Касым-Жомарта Токаева констатируется, что не на должном уровне находится кредитование реального сектора экономики, недостаточным остается фондирование малого и среднего бизнеса, негативным образом сказываясь на деловой активности в стране и устойчивом развитии национальной экономики.

В ссудном портфеле банковского сектора доминируют кредиты, выданные населению, – их общий объем достиг к 1 августа 2024 года 18 трлн 741 млрд тенге, прибавив с начала текущего года 12,3%.

Кредитование бизнеса росло меньшими темпами – здесь сложился прирост на 4,7% до 11 трлн 778 млрд тенге. В общей структуре этого портфеля лидируют потребительские и прочие займы населению (за исключением кредитов, полученных на предпринимательские цели индивидуальными предпринимателями) с долей 43,0%, затем идут займы субъектам бизнеса – 38,6% (сюда относятся юридические лица наряду с индивидуальными предпринимателями, получившими кредит для целей осуществления предпринимательской деятельности) и ипотечные займы (18,4%).

В целом же на кредитование населения приходится 61,4%, что дало и общую благостную статистику по всему банковскому сектору в виде увеличения кредитов экономике на 9,3% до 30 трлн 519 млрд тенге.

Внешне неплохо выглядит и динамика выдачи новых займов – их совокупный объем вырос на 23,2% по сравнению с январем-июлем прошлого года до 19 трлн 446 млрд тенге.

Финансовые показатели банков РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:48

Финансовые показатели банков РК. Фото: gov.kz

А вот кредитование крупного бизнеса по-прежнему стагнирует – здесь с начала года сложился прирост лишь на 2,0% до 4 трлн 51 млрд тенге. Доля же этого сектора в общем объеме кредитования бизнеса снизилась с 35,3% до 34,4%.

"По займам субъектам МСБ прибавка оказалась вообще мизерной – лишь 0,6% до 5 трлн 745 млрд тенге. Доля этой сферы в общем объеме кредитования бизнеса также опустилась с 50,8% на начало года до 48,8%".Тулеген Аскаров

Зато по кредитованию индивидуальных предпринимателей сложился значительный прирост на 27,1% до 1 трлн 983 млрд тенге, в результате чего доля этого направления поднялась с 13,9% до 16,8%. Благодаря этому направлению заметно вырос и объем новых кредитов, выданных бизнесу за январь-июль, – на 22,0% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 9 трлн 652 млрд тенге.

В то время как кредиты для населения дорожают, банки снижают ставку вознаграждения по вкладам физических лиц. В июле 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным тенговым вкладам этой группы клиентов сложилась на уровне 13,5%, тогда как год назад была на отметке в 13,9%, а на начало текущего года – 13,7%.

Банковские кредиты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:48

Фото: gov.kz

По тенговым депозитам небанковских юридических лиц значение этого показателя снизилось в большей степени – с 14,6% в прошлогоднем июле до 13,2% за второй летний месяц в этом году.

Таким образом, банки второго уровня в целом платят свои вкладчикам меньше по сравнению с базовой ставкой Нацбанка, тогда как за кредиты их клиентам приходится платить гораздо больше, делает вывод аналитик.

Ранее мы рассказали, какие риски ждут финансовую систему Казахстана.

Читайте также

прогноз, курс, ВВП, инфляция, доллар
Прогноз: насколько может вырасти курс доллара в следующем году
Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство
В КГД напомнили, какие налоги должны платить таксисты, работающие через интернет-платформы
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 сентября
Андрей Валентинов
Банки Казахстан 2024 год Кредиты МСБ Послание Токаева – 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: