Почему банки Казахстана не спешат вкладываться в реальный сектор экономики – мнение аналитика

Через неделю после выступления президента РК с Посланием народу Казахстана, в котором в очередной раз говорилось о необходимости решения известных проблем банковского сектора, финрегулятор опубликовал сведения о состоянии последнего по итогам первого полугодия 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из этих данных видно, что банкиры не особо спешат исполнять даже часть прошлогодних поручений Касым-Жомарта Токаева, и ему пришлось вновь их озвучить в новом Послании. Одним словом, банкам пора меняться вместе с законом, полагает казахстанский финансовый аналитик Тулеген Аскаров.

Напомним, что и год назад в Послании говорилось о сверхдоходности отечественного банковского бизнеса и необходимости более справедливого перераспределения этой сверхприбыли с учетом интересов государства.

"В этом году банкирам вновь напомнили, что международные эксперты относят казахстанские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых природными ресурсами, и вполне логично в очередной раз прозвучало требование справедливого налогообложения банковского сектора". Тулеген Аскаров

Но в этом году уже говорится, что уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров, и данный подход выглядит особенно естественным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. А дивиденды эти немалые – к примеру, акционеры только одного БВУ по итогам прошлого года получили их на общую сумму почти 277 млрд тенге по его простым акциям.

Из данных Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка выясняется, что показатели доходности банковского бизнеса по-прежнему остаются на высоком уровне, хотя за минувший год по ним произошло небольшое снижение.

Активы банков РК. Фото: gov.kz

Рентабельность капитала (ROE) снизилась с 37,5% на 1 августа прошлого года и 36,3% на начало текущего года до 33,2%. Рентабельность банковских активов (ROA) к началу последнего месяца минувшего лета опустилась до 4,5% с 4,6% год назад и 4,7% на начало текущего года. Но при этом продолжился рост совокупной чистой прибыли банковского сектора – за январь-июль она достигла 1 трлн 389 млрд тенге, что на 12,3% превысило финансовый результат аналогичного прошлогоднего периода.

По-прежнему в Послании Касым-Жомарта Токаева констатируется, что не на должном уровне находится кредитование реального сектора экономики, недостаточным остается фондирование малого и среднего бизнеса, негативным образом сказываясь на деловой активности в стране и устойчивом развитии национальной экономики.

В ссудном портфеле банковского сектора доминируют кредиты, выданные населению, – их общий объем достиг к 1 августа 2024 года 18 трлн 741 млрд тенге, прибавив с начала текущего года 12,3%.

Кредитование бизнеса росло меньшими темпами – здесь сложился прирост на 4,7% до 11 трлн 778 млрд тенге. В общей структуре этого портфеля лидируют потребительские и прочие займы населению (за исключением кредитов, полученных на предпринимательские цели индивидуальными предпринимателями) с долей 43,0%, затем идут займы субъектам бизнеса – 38,6% (сюда относятся юридические лица наряду с индивидуальными предпринимателями, получившими кредит для целей осуществления предпринимательской деятельности) и ипотечные займы (18,4%).

В целом же на кредитование населения приходится 61,4%, что дало и общую благостную статистику по всему банковскому сектору в виде увеличения кредитов экономике на 9,3% до 30 трлн 519 млрд тенге.

Внешне неплохо выглядит и динамика выдачи новых займов – их совокупный объем вырос на 23,2% по сравнению с январем-июлем прошлого года до 19 трлн 446 млрд тенге.

Финансовые показатели банков РК. Фото: gov.kz

А вот кредитование крупного бизнеса по-прежнему стагнирует – здесь с начала года сложился прирост лишь на 2,0% до 4 трлн 51 млрд тенге. Доля же этого сектора в общем объеме кредитования бизнеса снизилась с 35,3% до 34,4%.

"По займам субъектам МСБ прибавка оказалась вообще мизерной – лишь 0,6% до 5 трлн 745 млрд тенге. Доля этой сферы в общем объеме кредитования бизнеса также опустилась с 50,8% на начало года до 48,8%". Тулеген Аскаров

Зато по кредитованию индивидуальных предпринимателей сложился значительный прирост на 27,1% до 1 трлн 983 млрд тенге, в результате чего доля этого направления поднялась с 13,9% до 16,8%. Благодаря этому направлению заметно вырос и объем новых кредитов, выданных бизнесу за январь-июль, – на 22,0% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 9 трлн 652 млрд тенге.

В то время как кредиты для населения дорожают, банки снижают ставку вознаграждения по вкладам физических лиц. В июле 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным тенговым вкладам этой группы клиентов сложилась на уровне 13,5%, тогда как год назад была на отметке в 13,9%, а на начало текущего года – 13,7%.

Фото: gov.kz

По тенговым депозитам небанковских юридических лиц значение этого показателя снизилось в большей степени – с 14,6% в прошлогоднем июле до 13,2% за второй летний месяц в этом году.

Таким образом, банки второго уровня в целом платят свои вкладчикам меньше по сравнению с базовой ставкой Нацбанка, тогда как за кредиты их клиентам приходится платить гораздо больше, делает вывод аналитик.

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