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В Казахстане изменился порядок отбора кандидатов для зачисления в Президентский резерв

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 10:37 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 29 июля 2024 года, которым внес изменения в другие указы, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии, а также с учетом набранных баллов, сформированных посредством информационной кадровой системы на основе критериев и порядка, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы.

Исключение составляют специальные государственные органы, для которых отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств сотрудников, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии.

Указ вводится в действие с 31 июля 2024 года.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Госслужащие
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