В Казахстане изменился порядок отбора кандидатов для зачисления в Президентский резерв
В частности, говорится, что отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии, а также с учетом набранных баллов, сформированных посредством информационной кадровой системы на основе критериев и порядка, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы.
Исключение составляют специальные государственные органы, для которых отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств сотрудников, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии.
Указ вводится в действие с 31 июля 2024 года.