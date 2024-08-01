В Казахстане изменился порядок отбора кандидатов для зачисления в Президентский резерв

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 29 июля 2024 года, которым внес изменения в другие указы, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии, а также с учетом набранных баллов, сформированных посредством информационной кадровой системы на основе критериев и порядка, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы.

Исключение составляют специальные государственные органы, для которых отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств сотрудников, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии.

Указ вводится в действие с 31 июля 2024 года.