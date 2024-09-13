Нужно ли декларировать цифровые активы
В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что согласно Закону "О цифровых активах в Республике Казахстан", цифровой актив – это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных. Соответственно, эти активы подлежат декларированию.
Таким образом, до 16 сентября 2024 года руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, а также их супругам необходимо представить декларацию по форме 250.00.
Что необходимо задекларировать?
- Количество активов (например, количество акций или цифровых активов).
- Страна происхождения активов, указанная в соответствии с международными кодировками.
- Валюта, в которой приобретены активы.
- Цена приобретения, включая средневзвешенную стоимость цифровых активов, определяемую на основании рыночных данных.
При этом код валюты – указываете USD (все цифровые активы привязаны 1 к 1 фиатной валюте – доллару США); цена приобретения цифрового актива – берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившихся по итогам суток на CoinMarketCup. Цена приобретения цифровых активов отражается в декларации в той валюте по которой приобретались цифровые активы.
В разделе "Сведения о наличии ценных бумаг, производных финансовых инструментов (ПФИ), цифровых активов, в том числе за пределами РК" декларации формы 250.00 отражается:
- Порядковый номер заполняемой строки.
- Количество ценных бумаг, производных финансовых инструментов (ПФИ), цифровых активов.
- Код страны в которой выпущены ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), цифровые активы.
- Код валюты, в которой приобретены ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), цифровые активы.
- Цена приобретения одной ценной бумаги, производного финансового инструмента (ПФИ), цифрового актива.
Доверительное управление активами
Если ваши активы находятся в доверительном управлении, эта информация также должна быть отражена в декларации. В этом случае необходимо указать:
- Наименование и идентификационный номер имущества.
- Идентификационные данные доверительного управляющего.
- Даты начала и окончания доверительного управления.
В разделе "Сведения об имуществе, переданном в доверительное управление" декларации формы 250.00 отражается:
- Порядковый номер заполняемой строки.
- Наименование имущества, переданного в доверительное управление.
- Идентификационный номер имущества, указанного в графе В, на основании правоустанавливающих документов.
- Идентификационный номер ИИН или БИН доверительного управляющего.
- Дата начала доверительного управления.
- Дата окончания доверительного управления.
Казахстанцы могут своевременно выполнить свои налоговые обязательства по сдаче декларации удобными электронными сервисами:
- "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz).
- Портал "Электронного правительства" (egov.kz).
- Мобильные приложения: "е-Salyq Azamat", "eGov mobile".
- Приложения Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.
Для получения дополнительной информации по вопросам государственной политики в сфере цифровых активов и межотраслевой координации рекомендуется обращаться в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Ранее мы рассказали, что последний день сдачи декларации о доходах переносится с 15 на 16 сентября в связи с выходным днем.