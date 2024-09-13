Нужно ли декларировать цифровые активы

Во время всеобщего декларирования все владельцы цифровых активов, ценных бумаг и производных финансовых инструментов обязаны представлять информацию о своих активах как в Казахстане, так и за его пределами в декларации формы 250.00, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что согласно Закону "О цифровых активах в Республике Казахстан", цифровой актив – это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных. Соответственно, эти активы подлежат декларированию.

Таким образом, до 16 сентября 2024 года руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, а также их супругам необходимо представить декларацию по форме 250.00.

Что необходимо задекларировать?

Количество активов (например, количество акций или цифровых активов).

Страна происхождения активов, указанная в соответствии с международными кодировками.

⁠Валюта, в которой приобретены активы.

⁠Цена приобретения, включая средневзвешенную стоимость цифровых активов, определяемую на основании рыночных данных.

При этом код валюты – указываете USD (все цифровые активы привязаны 1 к 1 фиатной валюте – доллару США); цена приобретения цифрового актива – берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившихся по итогам суток на CoinMarketCup. Цена приобретения цифровых активов отражается в декларации в той валюте по которой приобретались цифровые активы.

В разделе "Сведения о наличии ценных бумаг, производных финансовых инструментов (ПФИ), цифровых активов, в том числе за пределами РК" декларации формы 250.00 отражается:

Порядковый номер заполняемой строки.

Количество ценных бумаг, производных финансовых инструментов (ПФИ), цифровых активов.

Код страны в которой выпущены ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), цифровые активы.

Код валюты, в которой приобретены ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), цифровые активы.

Цена приобретения одной ценной бумаги, производного финансового инструмента (ПФИ), цифрового актива.

Доверительное управление активами

Если ваши активы находятся в доверительном управлении, эта информация также должна быть отражена в декларации. В этом случае необходимо указать:

Наименование и идентификационный номер имущества.

Идентификационные данные доверительного управляющего.

Даты начала и окончания доверительного управления.

В разделе "Сведения об имуществе, переданном в доверительное управление" декларации формы 250.00 отражается:

Порядковый номер заполняемой строки.

Наименование имущества, переданного в доверительное управление.

Идентификационный номер имущества, указанного в графе В, на основании правоустанавливающих документов.

Идентификационный номер ИИН или БИН доверительного управляющего.

Дата начала доверительного управления.

Дата окончания доверительного управления.

Казахстанцы могут своевременно выполнить свои налоговые обязательства по сдаче декларации удобными электронными сервисами:

"Кабинет налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz).

Портал "Электронного правительства" (egov.kz).

Мобильные приложения: "е-Salyq Azamat", "eGov mobile".

Приложения Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

Для получения дополнительной информации по вопросам государственной политики в сфере цифровых активов и межотраслевой координации рекомендуется обращаться в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ранее мы рассказали, что последний день сдачи декларации о доходах переносится с 15 на 16 сентября в связи с выходным днем.