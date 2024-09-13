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Чистая прибыль страхового сектора сократилась в первой половине 2024 года

снижение, доходы, страховые компании, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:14 Фото: Freepik
Как изменились финансовые показатели казахстанского рынка общего страхования за первое полугодие 2024 года, в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2024 года активы сектора общего страхования выросли на 10,3%, увеличившись до 1 339,1 млрд тенге, сообщается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Прирост был преимущественно обеспечен увеличением объема ценных бумаг (+5,8%), счета наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+48,2%), операций обратного РЕПО (+16,2%), а также маржи за предусмотренные договором услуги по перестрахованию (в 4,3 раза)".АФК

Обязательства сектора выросли на 13,2% до 572,7 млрд тенге, в основном, за счет увеличения объемов обязательств по возникшим убыткам (+17,8%).

активы, страховые компании, структура, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:14

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В то же время объем страховых премий показал слабый рост (+0,4%). В данных АФК указано, что прирост премий наблюдался по нетранспортному ГПО (+41,8%), страхованию на случай болезни (+28,7%) и страхованию имущества (+6,7%). Снижение объема отмечено в страховании грузов (-58,0%), профессиональной ответственности (-60,8%), от несчастных случаев (-78,7%) и обязательного ГПО автовладельцев (-6,2%).

Прирост страховых выплат за январь-июнь 2024 года составил 10,8%, основной вклад в который внесло увеличение стоимости средней выплаты на 7,9% до 242,6 тыс. тенге. При этом выплаты по страхованию ГПО автовладельцев прибавили 27,6%, автотранспорта выросли на 30,2%, на случай болезни +23,2%. Снижение объема выплат (–22,8%) наблюдалось по страхованию имущества (за исключением всех видов транспорта) за счет уменьшения средней выплаты по данному продукту в 1,8 раза.

"В 1 полугодии 2024 года темп роста расходов КОС (+17,2%) превысил прирост доходов (+12,2%), в результате чего наблюдалось сокращение чистой прибыли сектора (–5,2%)". АФК
прибыль, доходы, финансовые показатели, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:14

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Средняя рентабельность капитала в секторе снизилась до 8,2% с 12,4% годом ранее. В обзоре также сказано, что количество заключенных договоров КОС практически не изменилось (-0,5%). Отмечается, что сокращение количества договоров на ГПО владельцев транспортных средств (-7,0%) было частично компенсировано ростом договоров страхования на случай болезни (+45,9%).

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