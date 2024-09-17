От пособий до грантов: как Казахстан помогает своим гражданам в трудной ситуации

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 17 сентября 2024 года напомнили, что семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, государством назначается адресная социальная помощь (АСП), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"По состоянию на 1 сентября 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 385,6 тыс. человек из 72,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 55,9 млрд тенге", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным Минтруда, АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 сентября текущего года дополнительная выплата назначена 119,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,7 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

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По состоянию на 1 августа 2024 года АСП была назначена 371,9 тыс. человек из 70,2 тыс. семей.