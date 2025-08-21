#АЭС в Казахстане
Финансы

На какую помощь от государства могут рассчитывать казахстанцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 11:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 августа 2025 года, напомнили, что такое адресная социальная помощь (АСП) и кто из граждан может претендовать на нее, сообщает Zakon.kz.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

 По состоянию на 1 августа текущего года адресная социальная помощь назначена 259,7 тыс. человек из 48,3 тыс. семей на сумму 18,6 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 августа дополнительная выплата назначена 80,3 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,4 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

Подробнее о том, что такое АСП, кому из казахстанцев и в каком случае она положена, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
