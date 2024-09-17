Эксперты назвали возможные причины удорожания доллара на этой неделе

В ассоциации подчеркнули, что в этом ключе профицит торгового баланса в июле немного ухудшился – до 1,6 млрд долларов, в сравнении с показателем в 2,1 млрд долларов в на фоне резкого роста импорта товаров (с 4,7 до 5,2 млрд долларов). В то же время доходы от экспорта практически не изменились и составили 6,9 млрд долларов (+1,4%).



