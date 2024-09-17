Эксперты назвали возможные причины удорожания доллара на этой неделе
Фото: Freepik
После некоторого снижения курс доллара вновь растет к тенге с начала текущей недели. По каким причинам дорожает американская валюта, рассказали эксперты. Подробнее – в материале Zakon.kz.
Доллар в очередной раз поднялся выше отметки в 480 тенге. Отметим, что за прошедшую неделю американская валюта дешевела до 477 тенге, однако снижение оказалось недолгим. Пара USD/KZT в понедельник выросла до 480,65 тенге за доллар, прибавив 1,14 тенге.
Фото: Национальный банк РК
По оценкам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) нацвалюта оставалась под давлением продавцов на открытии новой недели.
"В условиях относительно благоприятного внешнего фона и высокого курса инвалюты ее покупки могли происходить ввиду оплат импортных поставок, необходимости обслуживания внешнего долга и на прочие разовые цели". АФК
В ассоциации подчеркнули, что в этом ключе профицит торгового баланса в июле немного ухудшился – до 1,6 млрд долларов, в сравнении с показателем в 2,1 млрд долларов в на фоне резкого роста импорта товаров (с 4,7 до 5,2 млрд долларов). В то же время доходы от экспорта практически не изменились и составили 6,9 млрд долларов (+1,4%).
Аналитик Анна Бодрова считает, что курс казахстанского тенге в паре с долларом США в начале недели попал под контроль продавцов.
"В качестве причины понижения могло выступить локальное сокращение предложения валюты на внутреннем рынке. Это только одна из вероятных причин". Анна Бодрова
При этом со стороны нефтяного рынка формируется благоприятный для тенге сигнал, однако для того чтобы он сработал, цены на энергоносители должны оказаться гораздо выше, считает аналитик. Тем не менее баррель Brent поднялся до 73,10 доллара после существенного падения в предыдущие недели.
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Аналитик ожидает, что во вторник, 17 сентября, доллар США проторгуется в границах 479-482 тенге, евро – 530-538 тенге, рубль – 5,25-5,35 тенге, китайский юань – 67-68 тенге.
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