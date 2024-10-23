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Почему курс доллара снова растет после снижения в начале недели

доллар, курс, аналитика, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:11 Фото: Freepik
Что происходит с курсом доллара на этой неделе и почему инвалюта снова растет после снижения до 481 тенге в понедельник, в материале Zakon.kz.

В начале недели курс доллара снизился до 481,75 тенге, что дало некоторую надежду на укрепление тенге. Однако этого не произошло, уже на следующий день курс снова вырос до 484,46 тенге. В обменниках Казахстана курс продажи и покупки, по данным на утро среды, находился в средних пределах 484-488 тенге за доллар.

доллар, курс, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:11

Фото: Национальный банк РК

По мнению аналитика Анны Бодровой, укрепление курса тенге в понедельник едва ли было определено рынком. Эксперт предположила, что оно скорее было связано с "активными интервенциями, которые стабилизируют нацвалюту Казахстана". При этом, по ее оценкам, как только интервенции приостановятся, нацвалюта может вернуться к падению, которое уже происходило в конце первой декады октября.

В АФК также отмечали, что поддержку тенге могли оказывать рекордные продажи инвалюты из Нацфонда, тогда как ее покупки для ЕНПФ были приостановлены.

Причины роста доллара

В Ассоциации полагают, что очередной рост курса произошел преимущественно под влиянием внутренних факторов.

"Очевидно, что спрос со стороны локальных участников превосходил текущее предложение, складывающееся из экспортной валютной выручки и конвертируемых трансфертов из Нацфонда, на фоне ускорения потребительской и инвестиционной активности в экономике". АФК

Анна Бодрова считает, что локальная стабилизация подошла к концу и со стороны Нацбанка завершились масштабные интервенции в поддержку тенге, которые создавали на внутреннем рынке достаточное предложение иностранной валюты. Аналитик прогнозирует, что без подобной опоры "тенге быстро вернется к девальвации".

В то же время на глобальном валютном рынке американский доллар пользуется энергичным спросом на фоне интереса инвесторов к безопасным активам, что не вполне позитивный знак для нацвалюты РК.

Между тем, согласно опросу АФК, участники казахстанского финрынка ожидают к началу ноября курс по паре USDKZT на отметке 481,3 тенге за доллар.

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