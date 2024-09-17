Высокая инфляция в Казахстане сохранится до конца 2024 года

Национальный банк Казахстана выпустил расширенный отчет по инфляционным тенденциям за август 2024 года. В документе утверждается, что за прошедший месяц рост цен замедлился, но все равно остается высоким, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее впереди, достаточно робко, но все же намечаются дезинфляционные процессы. По крайней мере некоторое замедление роста платных услуг, а именно тарифов на регулируемые услуги ЖКХ, внушает осторожный пессимизм.

Всего в отчете выделены три главные тенденции, отмечает экономист Галымжан Айтказин.

Во-первых, месячная сезонно-очищенная инфляция в августе составила 0,79%, после 0,91% в июле, а медианная оценка сезонно очищенной базовой инфляции (рассчитанная различными способами) также замедлилась в августе до 0,57%, после 0,65% в июле.

Во-вторых, несмотря на замедление инфляционных процессов, рост значительной доли товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, по-прежнему превышает целевой уровень в 5%.

"Наконец, ослабление обменного курса тенге начало проявляться с отложенным эффектом, отразившись на темпах роста цен на непродовольственные товары". Галымжан Айтказин

Тем не менее в Национальном банке уверены, что ситуация под контролем. В докладе "О денежно-кредитной политике" за август 2024 года сказано, что текущая динамика инфляции за первое полугодие 2024 года складывается согласно прогнозам регулятора.

В то же время признается, что проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

"Реализация умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать тому, что базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на ЖКУ и ГСМ, замедлится до 5% в 2026 году". Доклад о денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана

Таким образом, по расчетам НРБК, инфляция в 2024 году составит 7,5-9,5%, в 2025 году – 5,5-7,5%, в 2026 году – 5-7%.

Что касается обесценивания тенге и, как следствие, удорожания импортных товаров, то, по мнению авторов доклада, такая тенденция будет продолжаться до конца года.

"На фоне роста реальных доходов населения и соответствующего роста спроса вместе с недавним ослаблением номинального обменного курса, в конце текущего года также ожидаются высокие значения месячного роста цен на непродовольственные товары и рыночные услуги". Доклад о денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана

Наибольший рост цен прогнозируется в секторе услуг, в значительной степени из-за повышения тарифов на все те же регулируемые услуги ЖКХ.

При этом текущие темпы собираемости налогов, ненефтяного дефицита бюджета и объем трансфертов указывают на высокую вероятность дальнейшего усиления фискального стимулирования. Реализация такого риска будет являться триггером для возможного пересмотра прогнозов.

Фото: nationalbank.kz

Прогноз инфляции на 2025 год сохранен на уровне 5,5-7,5% с учетом умеренно-жестких денежно-кредитных условий. Стабилизация инфляционных ожиданий вследствие умеренно жесткой политики НБРК, постепенное возвращение инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана к своим целевым значениям и общий тренд на снижение мировых продовольственных цен будут способствовать снижению инфляции в среднесрочной перспективе.

Ранее мы рассказали, что самый высокий уровень роста инфляции в августе 2024 года зарегистрирован в Астане – 10,5%. Это в два раза больше, чем рост инфляции в Алматинской области (5,2%) и на 2,1% выше, чем по республике в целом.