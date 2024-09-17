Высокая инфляция в Казахстане сохранится до конца 2024 года
Тем не менее впереди, достаточно робко, но все же намечаются дезинфляционные процессы. По крайней мере некоторое замедление роста платных услуг, а именно тарифов на регулируемые услуги ЖКХ, внушает осторожный пессимизм.
Всего в отчете выделены три главные тенденции, отмечает экономист Галымжан Айтказин.
Во-первых, месячная сезонно-очищенная инфляция в августе составила 0,79%, после 0,91% в июле, а медианная оценка сезонно очищенной базовой инфляции (рассчитанная различными способами) также замедлилась в августе до 0,57%, после 0,65% в июле.
Во-вторых, несмотря на замедление инфляционных процессов, рост значительной доли товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, по-прежнему превышает целевой уровень в 5%.
"Наконец, ослабление обменного курса тенге начало проявляться с отложенным эффектом, отразившись на темпах роста цен на непродовольственные товары".Галымжан Айтказин
Тем не менее в Национальном банке уверены, что ситуация под контролем. В докладе "О денежно-кредитной политике" за август 2024 года сказано, что текущая динамика инфляции за первое полугодие 2024 года складывается согласно прогнозам регулятора.
В то же время признается, что проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.
"Реализация умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать тому, что базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на ЖКУ и ГСМ, замедлится до 5% в 2026 году".Доклад о денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана
Таким образом, по расчетам НРБК, инфляция в 2024 году составит 7,5-9,5%, в 2025 году – 5,5-7,5%, в 2026 году – 5-7%.
Что касается обесценивания тенге и, как следствие, удорожания импортных товаров, то, по мнению авторов доклада, такая тенденция будет продолжаться до конца года.
"На фоне роста реальных доходов населения и соответствующего роста спроса вместе с недавним ослаблением номинального обменного курса, в конце текущего года также ожидаются высокие значения месячного роста цен на непродовольственные товары и рыночные услуги".Доклад о денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана
Наибольший рост цен прогнозируется в секторе услуг, в значительной степени из-за повышения тарифов на все те же регулируемые услуги ЖКХ.
При этом текущие темпы собираемости налогов, ненефтяного дефицита бюджета и объем трансфертов указывают на высокую вероятность дальнейшего усиления фискального стимулирования. Реализация такого риска будет являться триггером для возможного пересмотра прогнозов.
Фото: nationalbank.kz
Прогноз инфляции на 2025 год сохранен на уровне 5,5-7,5% с учетом умеренно-жестких денежно-кредитных условий. Стабилизация инфляционных ожиданий вследствие умеренно жесткой политики НБРК, постепенное возвращение инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана к своим целевым значениям и общий тренд на снижение мировых продовольственных цен будут способствовать снижению инфляции в среднесрочной перспективе.
Ранее мы рассказали, что самый высокий уровень роста инфляции в августе 2024 года зарегистрирован в Астане – 10,5%. Это в два раза больше, чем рост инфляции в Алматинской области (5,2%) и на 2,1% выше, чем по республике в целом.
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