Какие налоги сократят в Казахстане, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в СЦК 24 июня 2024 года назвал основные новеллы проекта нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин сообщил, что количество налогов и других обязательных платежей в бюджет в Казахстане будет сокращен минимум на 20%.

"Будут исключены платежи, где нет значимой фискальной отдачи, некоторые будут объединены. У нас налогов всего 12. Они соответствуют международной практике. Только единый земельный налог с крестьянских и фермерских хозяйств дублирует суть подоходного налога. Предлагается перенести единый земельный налог (ЕЗН) в индивидуальный подоходный налог, то есть сам льготный режим для крестьян и фермеров сохраняется", – сказал он.

Из 11 плат три предлагается к исключению. Это – платы за использование особо охраняемых природных территорий, за размещение наружной рекламы и за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности.

Также предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет одна плата – за использование природных ресурсов.

"В целом, количество ставок плат будет сокращено на 77. Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51. Это позволит выполнить задачу по сокращению количества налогов и платежей более чем на 20%", – резюмировал Азамат Амрин.

20 июня 2024 года Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса разъяснил поправку, по которой пенсионеры не будут платить индивидуальный подоходный налог (ИПН). О том, кто примет решение по отмене налога при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, можете узнать здесь.