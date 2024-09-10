Кому будут выдавать лицензии на предоставление специальных соцуслуг

Минтруда подготовило поправки в квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают, что для улучшения качества оказания специальных социальных услуг предусматривается при выдаче лицензии субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, обязательное наличие документа о признании профессиональной квалификации сотрудников организации.

Как поясняют в Минтруда, возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний, навыков и компетенций специалистов, оказывающих специальные социальные услуги. В связи с чем предлагается при выдаче лицензии на предоставление специальных социальных услуг субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, иметь специалистов, прошедших признание профессиональной квалификации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.

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