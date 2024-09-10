Кому будут выдавать лицензии на предоставление специальных соцуслуг
В частности, поправки предусматривают, что для улучшения качества оказания специальных социальных услуг предусматривается при выдаче лицензии субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, обязательное наличие документа о признании профессиональной квалификации сотрудников организации.
Как поясняют в Минтруда, возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний, навыков и компетенций специалистов, оказывающих специальные социальные услуги. В связи с чем предлагается при выдаче лицензии на предоставление специальных социальных услуг субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, иметь специалистов, прошедших признание профессиональной квалификации.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.
Ранее в Казахстане утвердили перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью.