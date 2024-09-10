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Кому будут выдавать лицензии на предоставление специальных соцуслуг

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Минтруда подготовило поправки в квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают, что для улучшения качества оказания специальных социальных услуг предусматривается при выдаче лицензии субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, обязательное наличие документа о признании профессиональной квалификации сотрудников организации.

Как поясняют в Минтруда, возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний, навыков и компетенций специалистов, оказывающих специальные социальные услуги.  В связи с чем предлагается при выдаче лицензии на предоставление специальных социальных услуг субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения,  иметь специалистов, прошедших признание профессиональной квалификации. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.

Ранее в Казахстане утвердили перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью.

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