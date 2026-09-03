Доллар немного подорожал на торгах 3 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,86 тенге, поднявшись на 0,47 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,26 тенге (+0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,67 тенге (-0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,4-458,4 тенге, евро – по 529-534,1 тенге, рубли – по 5,15-5,27.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются со 2 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,37%, до 95,28 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,31%, до 90,73 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 455,4 тенге, евро – 526,9 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 сентября, можно здесь.