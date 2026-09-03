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Финансы

Доллар немного подорожал на торгах 3 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,86 тенге, поднявшись на 0,47 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,26 тенге (+0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,67 тенге (-0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,4-458,4 тенге, евро – по 529-534,1 тенге, рубли – по 5,15-5,27.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются со 2 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,37%, до 95,28 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,31%, до 90,73 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 455,4 тенге, евро – 526,9 тенге, рубля – 5,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 сентября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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