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Законодательство РК

Еще не подъем, но уже не стагнация: как развивается промышленность Казахстана

сварка искры, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:23 Фото: pxhere
За три летних месяца промышленность РК не показала выдающихся результатов, и общий рост с начала года составил скромные 3%. Вместе с тем некоторые отрасли продемонстрировали впечатляющую динамику. Из-за чего же до сих пор нет взлета отечественного производства, рассказывает Zakon.kz.

Тормозом индустрии выступили сбои в горнодобывающем секторе, которые были вызваны скорее объективными, а не субъективными причинами.

Общий спад длился до июня 2024 года, затем, согласно отчету БНС АСПиР РК, начался робкий подъем.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:23

Фото: stat.gov.kz

В августе объем индустриального выпуска увеличился по сравнению с июлем всего лишь на 0,1% под влиянием в первую очередь спада в горнодобывающей промышленности на 3,1%, отмечает экономист Тулеген Аскаров. Ведь добыча нефти сократилась на 6,4%, природного газа – на 2,7%.

"Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не увеличение добычи угля на 7,9%, железных (8,7%) и других (4,8%) руд. В годовом выражении (к августу прошлого года) объем выпуска горнодобывающей отрасли увеличился на 4%, но в среднегодовом (январь – август к аналогичному прошлогоднему периоду) – лишь на 1%".Тулеген Аскаров

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства за последний месяц лета сократился к июлю на 4,1%. Однако в годовом и среднегодовом исчислении здесь пока сохраняется вполне приличная позитивная динамика в виде прироста соответственно на 5,3% и 5,9%.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:23

Фото: stat.gov.kz

Абсолютным же статистическим аутсайдером оказалась отрасль по водоснабжению, водоотведению, сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Здесь к июлю сложился спад на 6,6%, в годовом выражении – на 7,8%, а в среднегодовом – на 1,3%.

А теперь – хороший повод для оптимизма.

В роли локомотива отечественной индустрии выступила обрабатывающая промышленность. К июлю 2024 года выпуск ее продукции увеличился на 4,2% благодаря росту производства:

  • продуктов нефтепереработки (16,6%);
  • полиграфической деятельности и воспроизведения записанных носителей информации (10,8%);
  • химической продукции (6,1%);
  • основных фармацевтических продуктов и препаратов (13,5%);
  • компьютеров, электронного и оптического оборудования (22,5%), электрического оборудования (22,5%);
  • автомобилей, прицепов и полуприцепов (36,6%);
  • табачных изделий (4,8%).

В годовом выражении объем производства обрабатывающей отрасли вырос на 3,5%, среднегодовом – 4,9%.

В целом же по всей отечественной индустрии объем производства вырос в годовом выражении на 3,8%, среднегодовом – 3,0%.

Среди регионов Казахстана наибольшим приростом промышленного выпуска в августе по сравнению с июлем отличились Алматы (18,5%), Жетысуская область (14,4%), Павлодарская область (12,9%). В группу статистических аутсайдеров, показавших снижение этого показателя, попали семь регионов: Жамбылская (-12,3%), Алматинская (-8,0%), Атырауская (-8,0%), Западно-Казахстанская (-3,8%), Абайская области (-0,6%), а также Астана (-10,3%) и Шымкент (-0,1%).

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:23

Фото: stat.gov.kz

В статистических выкладках в среднегодовом выражении впереди идут Улытауская и Карагандинская области с приростом соответственно на 12,2% и 10,4%. А в группу регионов, где статистики зафиксировали снижение индустриального выпуска, они отнесли Алматы (-6,5%), Костанайскую (-4,0%), Жамбылскую (-2,4%), Акмолинскую (-0,9%), Атыраускую (-0,8%) и Западно-Казахстанскую (-0,01%) области.

Ранее мы сообщали, что лидером по притоку инвестиций впервые стал малый и средний бизнес Казахстана.

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