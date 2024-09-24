Курс доллара немного откатился назад на торгах 24 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,71 тенге, снизившись на 0,81 тенге.
Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,10 тенге (+0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,1-480,9 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,13-5,23 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,42%, до 74,25 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 1,58%, до 71,48 доллара за баррель.
Утром 24 сентября Нацбанк установил курс доллара в 480,05 тенге, евро – в 534,22 тенге, рубля – в 5,18 тенге.