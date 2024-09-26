Астана признана лучшим финансовым центром Восточной Европы и Центральной Азии

На втором месте по финансовому лидерству в регионе еще один город из Казахстана – Алматы. В 2024 году наши мегаполисы потеснили Таллинн, Прагу, Варшаву, Кипр, Ригу, Москву и Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг Global Financial Centres Index (GFCI) рассчитывается ежегодно с 2007 года британской консалтинговой компанией Z/Yen Partners совместно с китайским China Development Institute.

Индекс GFCI оценивает и ранжирует мировые финансовые центры по нескольким критериям, включая деловую среду, доступ к капиталу, инфраструктуру, человеческий капитал и репутацию. При составлении последнего рэнкинга авторы учитывали как количественные данные (а именно – 143 инструментальных фактора, предоставленные Всемирным банком, ОЭСР и ООН), так и качественные данные (оценки, полученные от 6 188 респондентов через онлайн-опрос GFCI). Всего в индекс попал 121 финансовый центр из 133 исследованных.

Фото: Z/Yen Group Ltd

Отметим, что лидером среди финансовых центров уже 6 лет подряд становится Нью-Йорк. В этом году город получил оценку в 763 балла. Занимающий вторую позицию Лондон имеет 750 баллов. На третьем месте – Гонконг (749 баллов), который в упорной борьбе обошел Сингапур (749 баллов). Далее идут три американских города – Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелес. Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.

Российские города Москва и Санкт-Петербург (по понятным причинам) находятся на 118-м и на 119-м местах, опережая лишь Баку и Буэнос-Айрес, которые заканчивают рейтинг.

Фото: Z/Yen Group Ltd

Среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии уверенно лидирует Астана ( общее – 62-е место). Столица Казахстана обошла такие крупные города, как Доха, Рим, Стокгольм и так далее. Алматы занимает 86 место, чуть-чуть обогнав Лиссабон.

"Алматы поднялся на 12 позиций в рейтинге, а Таллинн опустился на 10 позиций. Все остальные центры изменили свои рейтинги менее чем на 10 позиций". Z/Yen Group Ltd

При работе над последним изданием GFCI авторы также исследовали ключевые вызовы, с которыми сталкиваются международные финансовые центры. Геополитические риски были признаны наиболее важными – их отметили более 20% респондентов. Конкуренция с другими центрами и регуляторные требования упоминали 15% и 14% респондентов, соответственно, говорится в отчете.

Ранее мы рассказали, что Астана лидирует по темпам инфляции в Казахстане.