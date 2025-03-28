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Финансы

Астана и Алматы остаются финансовыми лидерами Восточной Европы и Центральной Азии

Астана, бизнес-центры Астаны, Байтерек , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 12:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Оба казахстанских города снизили позиции в мировом финансовом рейтинге, однако в региональном разрезе сохраняют свои позиции в пятерке лучших, сообщает Zakon.kz.

Столица Казахстана – главный финансовый центр региона

Астана продолжает удерживать лидерство среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии согласно последнему выпуску глобального индекса финансовых центров. Вслед за столицей Казахстана в региональном рейтинге расположились Таллин, Кипр, Рига, а также второй казахстанский город – Алматы.

В общей сложности специалисты проанализировали 133 финансовых центра, из которых 119 вошли в основной индекс. Исследование, проведенное международной аналитической организацией Z/Yen Group, представлено в 37-м выпуске Global Financial Centres Index (GFCI) – одного из наиболее авторитетных рейтингов в сфере финансов.

Снижение позиций казахстанских центров обусловлено не столько ухудшением их собственных показателей, сколько более динамичным развитием конкурентов.

Фото: Z/Yen Group

Динамика изменений в рейтинге

Астана заняла 64-е место с индексом 688, что на 11 пунктов выше предыдущего результата. Однако этого улучшения оказалось недостаточно для укрепления позиций, поскольку в прошлом году столица занимала 62-ю строку с индексом 677.

Алматы, увеличив индекс всего на 4 пункта, потерял сразу 9 позиций и оказался на 95-м месте.

Астана уступила свои позиции таким городам, как:

  • Стокгольм (+29 пунктов, +16 позиций);
  • Рим (+32 пункта, +19 позиций);
  • Нью-Дели (+21 пункт, +8 позиций);
  • Хельсинки (+23 пункта, +10 позиций);
  • Ханчжоу (+22 пункта, +9 позиций).

Глобальные тренды в рейтинге финансовых центров

В целом в последнем выпуске индекса не произошло значительных изменений в топовых позициях. Первые девять финансовых центров сохранили свои места. В пределах первой двадцатки Амстердам поднялся на девять позиций (до 18-го места), а Дубай улучшил свое положение на четыре позиции (до 12-го места). Эти изменения подтверждают устойчивость мировой экономики, сопровождающуюся медленным, но стабильным ростом и снижением инфляции.

Самое заметное повышение позиций продемонстрировали:

  • Рим (+19 позиций);
  • Стокгольм (+16 позиций);
  • Вена (+16 позиций);
  • Монако (+15 позиций).

В рамках исследования GFCI аналитики изучили основные вызовы, с которыми сталкиваются международные финансовые центры в среднесрочной перспективе. Наиболее значимым риском остаются геополитические факторы – их отметили 18% опрошенных (по сравнению с 20% в предыдущем отчете). На втором и третьем местах среди вызовов оказались конкуренция между центрами (15%) и изменение национальных приоритетов (13%).

Лидеры мирового финансового рейтинга

Первая десятка мировых финансовых центров осталась практически неизменной:

  1. Нью-Йорк
  2. Лондон
  3. Гонконг
  4. Сингапур
  5. Сан-Франциско
  6. Чикаго
  7. Лос-Анджелес
  8. Шанхай
  9. Шэньчжэнь
  10. Сеул (вернулся в топ-10)

Для справки. Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 35-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тыс. респондентов.

При составлении индекса использовались три фактора: телекоммуникационная инфраструктура, деловая бизнес-среда и восприятие коррупции. Также компания провела онлайн-опрос представителей финансовых центров, попавших в рейтинг.

И, наконец, авторы используют более 29 тыс. оценок из онлайн-опросника и более 100 индексов от таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития и Economist Intelligence Unit.

Ранее мы сообщили, что Астана стала первым городом в Казахстане и Центральной Азии, получившим международный сертификат по стандарту ISO 37120 "Устойчивые города и сообщества – Показатели городских услуг и качества жизни".

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Андрей Валентинов
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