Китай объявил о крупнейшем стимулировании экономики: почему это важно для Казахстана

Два дня назад Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах по поддержке экономики. Через 24 часа курс китайской валюты перескочил отметку в 7 юаней за доллар, а китайские акции показали сильнейший прирост за два с лишним года, сообщает Zakon.kz.

Трейдеры по всему миру лихорадочно стали скупать связанные с Китаем активы в расчете на дальнейшие правительственные стимулы. В итоге индекс CSI 300 (ключевой индекс рынка КНР) 24 сентября вырос на 4,33%, индекс Hang Seng China Enterprises (показывает динамику китайских акций в Гонконге) подскочил на 4,69%.

Что же произошло?

Во вторник, 24 сентября 2024 года, глава Центрального банка Китая Пань Гуншэн объявил о целом ряде масштабных мер, которые должны послужить стимулированию экономического роста в КНР. Многие авторитетные финансовые издания назвали эти меры "крупнейшими в постпандемийном мире".

Так, впервые за 10 лет решено снизить процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7% до 1,5% (обратное РЕПО – это процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем).

Поясняя этот шаг, Пань сказал, что такая корректировка должна привести к уменьшению ставки по среднесрочным кредитам как минимум на 0,25-0,3%.

Также Центробанк Китая запустил механизм среднесрочного кредитования (MLF) на сумму 300 млрд юаней (порядка 42,73 млрд долларов США), как поясняет Синьхуа, "для поддержания разумной и достаточной ликвидности в банковской системе". Срок погашения операции MLF составляет один год, а процентная ставка по ней – 2%.

Помимо этого, регулятор начинает поддержку фондового рынка. Центробанк намерен выделить на это не менее 800 млрд юаней (около 113 млрд долларов). Эти средства через своп-контракты и механизмы перекредитования смогут использовать для покупки акций фонды и страховые компании.

Наконец, самое главное: Китай решительно взялся за оздоровление рынка недвижимости.

Дело в том, что более 30 лет строительство и продажа жилья обеспечивали небывалый рост китайской экономики и, соответственно, рост ВВП, который в начале XXI века доходил до 14% в год, отмечает аналитик Рустам Бекбосынов.

"Население с удовольствием инвестировало средства в недвижимость, разогревая спрос и увеличивая долговую нагрузку и на покупателей, и на продавцов, и на строителей, которые возводили все больше домов в надежде на еще большее увеличение спроса". Рустам Бекбосынов

Однако в 2020 году страну настигла пандемия, и рынок (и так достаточно перегретый) грозил взорваться. Властям КНР пришлось включить "ручное управление" и приложить немало усилий для охлаждения рынка и его стабилизации.

И вот позавчера глава Центробанка КНР Пань Гуншэн объявил, что процентные ставки по действующим ипотечным кредитам снижаются до уровня, аналогичного ставкам по вновь выдаваемым ипотечным кредитам. Ожидается, что среднее снижение ставок по действующим ипотечным кредитам составит около 0,5%.

"Коэффициент минимального первоначального взноса как для покупки первого, так и для покупки второго жилья будет унифицирован, а общенациональный коэффициент минимального первоначального взноса для второго жилья будет снижен с 25% до 15%". Приводит Синьхуа слова главы Центробанка КНР

Отметим, что в мае 2024 года китайские власти уже объявили о введении специальных мер, нацеленных на сделки с недвижимостью: снижение минимального размера первоначального взноса по ипотеке, отмену нижнего предела ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное коммерческое жилье для тех, кто покупает жилье впервые и повторно, а также создание механизма повторного кредитования, который поможет местным государственным предприятиям использовать эти средства для покупки коммерческого жилья по доступным ценам.

Интересно, что такие решительные шаги китайских властей не очень охотно, но все же положительно оценивают и западные аналитики. Так, в Standard Chartered Plc (транснациональная корпорация, предоставляющая финансовые услуги из Лондона) назвали шаги Центробанка КНР "более смелыми, чем ожидалось". Аналитики полагают, что новые стимулы позволят достичь планового роста ВВП на 5% уже в этом году.

Что касается Казахстана, то благополучие наших основных торгово-экономических партнеров, в том числе и КНР, – важное условие для дальнейшего сотрудничества. Ранее мы рассказали, что в 2023 году КНР стала крупнейшим торговым партнером Казахстана. Совместный товарооборот составил 31,5 млрд долларов США, тогда как с Россией – 26 млрд долларов.