Финансы

Экспортный рывок: как торговый баланс Казахстана вырос вдвое вопреки рыночным ожиданиям

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 12:04 Фото: freepik
В отличие от начала прошлого года внешняя торговля Казахстана в 2026 году стартовала с выраженным статистическим позитивом, несмотря на общее удешевление нефти, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, год назад внешнеторговый оборот уменьшился к январю 2024 года на 7,5%. В январе же текущего года в годовом выражении сложился значительный прирост на 15,9% до 11 млрд 11,7 млн, отмечает экономист Тулеген Аскаров.

"Выглядит такая впечатляющая динамика удивительно, поскольку мировые цены на нефть сорта "Brent" сложились в среднем за январь текущего года на уровне в 69,3 доллара за баррель, тогда как год назад за тот же месяц они держались на отметке 76,8 доллара".Тулеген Аскаров

Примечательно также, что в этом году одновременно увеличились объемы экспорта и импорта, тогда как в январе прошлого года они снизились в годовом выражении.

Поставки отечественных товаров за рубеж "подпрыгнули" на 22,8% до 6 млрд 326,9 млн долларов, тогда как импорт в Казахстан прибавил 7,7% до 4 млрд 684,8 млн долларов.

В результате впервые за последнее время разница между ними (внешнеторговое сальдо или торговый баланс) выросла, причем весьма значительно – более чем вдвое до 1 млрд 642,2 млн долларов, а в абсолютном выражении – на 840,5 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

"Этим позитивом в свою очередь объясняется отчасти продолжившееся и в этом году укрепление национальной валюты, прибавившей к доллару за январь еще 0,9%".Тулеген Аскаров

Характерно, что валютным активам Нацбанка рост торгового баланса не помог, так как за январь их объем снизился на 10,6% до 16 млрд 250,0 млн долларов (в абсолютном выражении – 1 млрд 928,0 млн долларов).

В наибольшей степени увеличился за первый месяц минувшей зимы товарооборот Казахстана с партнерами по СНГ – на 20,2% до 2 млрд 839,2 млн долларов, – отмечает экономист.

Экспортные поставки на этом направлении выросли в годовом выражении на 18,1% до 1 млрд 1228,3 млн долларов, а импортные – на 21,8% до 1 млрд 611,0 млн долларов, что дало отрицательное торговое сальдо не в пользу Казахстана в минус 382,7 млн долларов.

Январский объем торговли с партнерами по ЕАЭС вырос за год на 15,4% до 2 млрд 157,6 млн долларов. Однако казахстанский экспорт в эти государства прибавил лишь 3,5% до 681,6 млн долларов при росте импорта из них на 21,8% до 1 млрд 476,0 млн долларов. Как видно, сальдо торговли и здесь сложилось не в пользу Казахстана в минус 794,4 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

В наименьшей степени вырос в январе товарооборот со странами дальнего зарубежья – на 14,5% до 8 млрд 172,5 млн долларов.

"Но при этом как раз в эти страны объем казахстанского экспорта увеличился в наибольшей степени – на 24,0% до 5 млрд 98,7 млн долларов при том, что импорт из них в Казахстан вырос гораздо меньше по сравнению с показателями по СНГ и ЕАЭС – лишь на 1,5% до 3 млрд 73,8 млн долларов".Тулеген Аскаров

Другими словами, только на этом направлении (дальнее зарубежье) у нашей страны сложилось положительное торговое сальдо в 2 млрд 24,9 млн долларов.

Ранее мы рассказали, что 2025 год стал поворотным во внешней торговле Казахстана. Несмотря на сильнейшую волатильность экспорта, в стране беспрецедентно вырос спрос на инвестиционные товары.

