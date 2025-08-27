Каким будет курс доллара в сентябре – мнения аналитиков

Глобальный валютный рынок с 1 сентября вступает в новую фазу, которую аналитики называют поворотным моментом в 2025 году в курсе доллара и валют развивающихся стран, сообщает Zakon.kz.

Прогнозы на ближайший месяц финансисты связывают с ключевыми событиями, которые зададут тон международным рынкам, а также влиянием фундаментальных факторов, в том числе решениями Федеральной резервной системы США (ФРС) и последующими действиями Национального банка Казахстана.

Что решит альянс?

Ключевой момент – заседание ОПЕК+, назначенное на 7 сентября, где ожидается обсуждение дальнейшей политики добычи нефти. На последней встрече в августе участники альянса договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки, что позволит нивелировать ограничения, наложенные ранее в 2023 году. Такое увеличение предложения нефти способно сдержать рост цен на энергоносители, что в условиях высокой сезонной турбулентности и геополитической напряженности останется критически важным фактором на рынке. Сейчас стоимость ноябрьского фьючерса на баррель нефти Brent составляет 66,49 доллара (снижение на 0,31% за сутки).

Снижать нельзя оставить

Следом, 12 сентября, объявит решение по ключевой ставке Банк России. Отметим, что регулятор сейчас балансирует между возможным снижением ниже 18% и необходимостью сдерживать инфляцию. И тот и другой вектор важен, но как их совместить? По любому раскладу, решения регулятора не только повлияют на курс рубля, но и косвенно отразятся на тенге за счет тесной экономической и финансовой связи Казахстана с российской экономикой. Сейчас рубль торгуется по 80,52 рубля за доллар, демонстрируя стабильность при низкой ликвидности и сохраняющейся геополитической неопределенности.

Сигналы из-за океана

Далее пройдет заседание ФРС США – ориентировочно 16-17 сентября. Рынки уже давно находятся в ожидании возможного смягчения монетарной политики, ведь сохранение высоких ставок поддерживает доллар и оказывает давление на валюты развивающихся стран. Снижение ставки ФРС традиционно ведет к ослаблению доллара, создавая предпосылки для укрепления валют таких стран, как Казахстан. По мнению экспертов, этот фактор может добавить стабильности тенге, особенно если внутренняя инфляция не выйдет из-под контроля и не возникнут неожиданные внешние шоки.

Однако ожидания укрепления тенге следует рассматривать с оглядкой на внутренние экономические факторы.

Высокая инфляция и сложная динамика торгового баланса по-прежнему оказывают давление на национальную валюту, ограничивая потенциал укрепления, несмотря на благоприятные внешние условия.

Внутренние сдержки приводят к тому, что курс тенге остается чувствительным к сезонным и структурным экономическим процессам, таким как налоговый период и изменение спроса на валюту со стороны компаний и населения.

Нацбанк спокоен и расчетлив

Между тем реакция Национального банка Казахстана на изменения мировой конъюнктуры тщательно взвешена. По мнению финансиста Арсена Темирбаева, решения регулятора в ближайшей перспективе будут больше зависеть от внутренних макропоказателей, таких как темпы инфляции и экономическая активность, чем от внешних ставок ФРС.

"Смягчение монетарной политики возможно в случае снижения инфляционного давления и благоприятного внешнего фона, но при этом Нацбанк готов использовать комплекс мер для дезинфляции и стабилизации валюты – от ужесточения минимальных резервных требований до регулирования операций с золотом и макропруденциальных инструментов". Арсен Темирбаев

Справка. Макропруденциальные инструменты – это меры, применяемые центральными банками для управления системными рисками в финансовом секторе и снижения вероятности кризисов. Основными инструментами являются макропруденциальные надбавки (увеличение требований к капиталу банков при выдаче рискованных кредитов) и макропруденциальные лимиты (ограничение доли рискованных кредитов в общем объеме выдач).

Одним словом, на валютном рынке сентября курс тенге испытывает влияние сезонных, внешнеэкономических и геополитических факторов. Сейчас наблюдается временное ослабление давления за счет "режима ожидания", но вскоре возможно возобновление спроса на валюту, особенно при росте импортных потребностей бизнеса.

Следует отметить, что несколько последних дней тенге демонстрирует стабильность к доллару. За неделю курс снизился очень незначительно с 538,57 тенге до 537,63 тенге, что свидетельствует о сохранении относительной устойчивости перед ключевыми сентябрьскими событиями.