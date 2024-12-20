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Финансы

За счет чего растет сектор страхования жизни в Казахстане - обзор

страхование, жизнь, статистика, сектор, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:19 Фото: Freepik
Насколько вырос объем рынка страхования жизни в Казахстане, и за счет каких видов страховок увеличились показатели сектора, в материале Zakon.kz.

В январе–сентябре 2024 года, на фоне стабильного роста экономики, повышения уровня доходов, используемых на потребление, а также совершенствования законодательства, наблюдалось активное заключение физическими лицами договоров пенсионного аннуитета и страхования жизни, и юридическими лицами – договоров страхования работника от несчастных случаев, сообщается в обзоре аналитического центра АФК.

"Основным драйвером роста сектора страхования жизни стала страховая выручка, обеспечиваемая четырьмя традиционными продуктами: пенсионным аннуитетным страхованием, страхованием жизни, страхованием работников и иных лиц от несчастных случаев. Премии по этим продуктам покрывали 98,5% совокупных премий КСЖ". АФК

Объем страховых премий КСЖ за 9 месяцев года почти удвоился, в основном за счет прироста по пенсионному аннуитетному страхованию (+213,3 млрд тенге), страхованию от несчастных случаев (+54,1 млрд тенге) и обязательному страхованию работников (+37,8 млрд тенге).

компании по страхованию жизни, выплаты, премии, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:19

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом рост объема страховых выплат сектора был обусловлен, в основном, платежами по такому продукту, как страхование работника от несчастных случаев. В АФК напомнили, что с 1 января 2024 года работники, занятые на "вредных" производствах, начали получать выплаты из страховых организаций. Отмечается, что рост травматизма на рабочих местах сохраняется.

Так, за 8 месяцев 2024 года на казахстанских предприятиях пострадало почти 900 человек, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Заметную поддержку рентабельности сектора обеспечили инвестиционные доходы +45,4% или 35,8 млрд тенге за счет сохранения высоких процентных ставок в РК, а также стоимостных и курсовых колебаний (в 2,1 раза или ₸12,0 млрд, поясняют аналитики.

компании по страхованию жизни, активы, страховые премии, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:19

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По оценкам АФК увеличение количества заключенных договоров, вероятно, привело к росту аквизиционных расходов, представляющих собой расходы, связанные с привлечением новых, а также удержанием действующих страхователей, с заключением новых договоров и продлением действующих.

Одновременно с этим наблюдался умеренный рост общих и административных расходов на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы (в 2,7 раза) и на расходы на оплату труда (+38,8%).

В Ассоциации заключили, что по прогнозам S&P, в 2025 году казахстанский рынок страхования жизни продолжит консолидацию, укрупнение, трансформацию и дальнейший позитивный рост на фоне предполагаемого роста экономики РК. Ожидается, что страховые премии сектора могут вырасти на 40–50%, а рентабельность капитала – не менее чем на 30%.

В то же время, основными условиями для этого должны стать стабильные макроэкономические условия в стране, включая низкую инфляцию, высокий рост реальных доходов населения, стабильность обменного курса нацвалюты, а также дальнейшее повышение финансовой грамотности казахстанцев.

Ранее, Zakon.kz рассказывал, что будет влиять на экономику Казахстана в 2025 году.

Ольга Кудряшова
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