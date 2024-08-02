Реал, лира и йена: к каким валютам тенге укрепился с начала года

Согласно статистике, опубликованной Нацбанком, помимо доллара, евро, рубля и юаня, большинство валют других стран также подорожали по отношению к тенге. Но некоторые из них с начала года, напротив, стали дешевле. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно официальным данным Национального банка РК, по итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Снижение произошло и по отношению к большинству других иностранных валют. При этом с начала года лидерами по росту стали валюты стран ближнего зарубежья.

Лидеры роста

В процентном выражении с начала года по июль включительно больше всего вырос армянский драм (+9,5% с 11,2 до 12,3 тенге за 10 драм), кыргызский сом (+10% с 5,06 до 5,57 тенге) и таджикский сомони (+8,1% с 41,4 до 44,7 тенге).

Но в числовом выражении наибольший рост продемонстрировал кувейтский динар – с 1467,67 тенге в январе до 1552,41 тенге в июле (+84,7 тенге, или 5,7%), а также фунт стерлингов +37 тенге, или 6,4%.

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что к валютам нескольких стран тенге удалось укрепиться с начала года. Среди них бразильский реал, который ослаб с января на 6,7% – с 91,9 тенге до 85,7 тенге в июле. Турецкая лира также стала дешевле на 3,8% – с 15 тенге в январе до 14,4 тенге по итогам июля. Японская йена ослабла на 2,9% до 3 тенге за единицу валюты, в числовом выражении это всего 0,9 тенге. Незначительно подешевела украинская гривна – на 2,7%, или 0,34 тенге, и мексиканский песо – 0,7% (на 0,18 тенге).

Фото: Zakon.kz

Что касается основных валютных пар, то с января по июль в числовом выражении наиболее значительно вырос доллар США +23,6 – с 451,2 до 474,8 тенге, евро прибавил 22,2 тенге до 514,6 тенге. Рубль вырос с 5,06 в январе до 5,45 тенге в июле, юань подорожал с 62,9 до 65,3 тенге.

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