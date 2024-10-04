Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз: что будет с курсом доллара на следующей неделе

доллар, курс, тенге, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 18:41 Фото: Freepik
Как может повлиять на доллар ситуация в мире и на локальном в рынке, а также в каком диапазоне может находиться курс на следующей неделе - Zakon.kz рассказали аналитики.
После скачка в середине недели, доллар начал постепенное снижение. По итогам торгов в пятницу, 4 октября, средневзвешенный курс доллара составил 481,84 тенге, ослабнув на 0,90 тенге. Однако по сравнению с прошлой неделей снижения не произошло, напротив курс вырос на 0,54%.
курс, доллар, тенге, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 18:41

Фото: KASE

Отметим, что на уходящий неделе динамика курса во многом определялась событиями на Ближнем Востоке, ценами на нефть, а также новостями об увеличении трансфертов из Нацфонда в октябре.


Аналитик Анна Бодрова отмечает, что в начале октября тенге упал – во многом из-за уменьшения объема предложения валюты на рынке и ухудшения отношения к риску на мировых рынках капитала.

"Далее рынок будет так же внимательно наблюдать за параметрами предложения валюты, и здесь Нацбанк должен все-таки играть основную роль. Нефтяная конъюнктура в настоящее время не в полной мере отображается на курсе тенге". Анна Бодрова

Как будет влиять на курс геополитика

На следующей неделе геополитические события могут отражаться на динамике пары USDKZT по–разному, считает ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

"В среду после ракетных ударов Ирана по Израилю наблюдался рост обменного курса до 483,21 тенге за доллар (+2,86 тенге за сессию), что могло быть связано с активным спросом на доллар США как на защитный актив со стороны локальных и глобальных инвесторов. Однако на вчерашних и сегодняшних торгах нацвалюта демонстрирует признаки укрепления". Зарина Скрипченко

По ее оценкам на следующей неделе на обменный курс тенге по–прежнему будут оказывать влияние внешние и внутренние фундаментальные факторы. При этом геополитические риски также будут выходить на первый план, так как дальнейшая эскалация ближневосточного конфликта может привести как к росту цен на нефть, так и к повышению индекса доллара США, нивелируя влияние этих факторов на курс нацвалюты, поясняет аналитик.

"Что касается ситуации на локальном валютном рынке, то поддержку тенге может оказывать увеличение Нацбанком РК октябрьских объемов нетто–продажи инвалюты при сохранении высоких процентных ставок в системе". Зарина Скрипченко

В целом ожидается, что американский доллар на новой неделе октября будет двигаться в границах 478–484 тенге, евро – 528–540 тенге, рубль – 5,00–5,15 тенге, китайский юань – 66–69 тенге. 

Читайте также

бизнес, показатели, деловая активность
Деловая активность в Казахстане продолжает улучшаться
Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 октября
Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
Доллар продолжает дешеветь на торгах 4 октября
Ольга Кудряшова
Казахстан Курс валют 2024 год Доллар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: