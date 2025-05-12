Прогноз: будет ли расти курс доллара на этой неделе

В каком диапазоне будет находиться курс доллара США на этой неделе и что может привести к удорожанию валюты до 520 тенге и выше, Zakon.kz рассказали аналитики.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов в понедельник, 12 мая, составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге.

Ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай отметил, что после длительных выходных на валютном рынке Казахстана утром 12 мая наблюдался незначительный рост курса доллара США, что не помешало ему снизиться по итогам дня. Он пояснил, что такие коррекционные движения нередки после длинных выходных, когда участники рынка адаптируются к новой информации и восстанавливают ликвидность.

При этом в ближайшие дни ключевыми факторами, способными повлиять на курс USD/KZT, останутся внешнеэкономическая конъюнктура – прежде всего, цены на нефть, а также действия и риторика ФРС США, считает аналитик.

"В текущих условиях базовым сценарием выглядит движение курса в пределах 510-520 тенге за доллар. При отсутствии резких изменений на внешних рынках и стабильных ценах на нефть существенных колебаний выше этих уровней не ожидается. Рыночные участники в целом сохраняют нейтральные ожидания, не закладываясь на заметную девальвацию или укрепление". Алмат Оракбай

Вместе с тем фундаментальных оснований для превышения уровня 520 тенге за доллар на этой неделе пока не прослеживается, если не произойдут внеплановые внешние шоки или значительные изменения в политике ФРС, уточнил эксперт АФК.

Аналитик Жаннур Ашигали также указал, что базовые факторы формирования курса тенге на текущей неделе остаются прежними – это ожидания и фактические показатели по нефтяной конъюнктуре, объемам добычи и экспорта углеводородов в Казахстане. Среди внутренних факторов важное значение будет иметь предложение иностранной валюты на валютном рынке, в основном структурами государственного и квазигосударственного секторов.

При этом эксперт не исключает, что курс может выйти на уровень от 520 тенге за доллар. Однако он подчеркнул, что этот количественный порог вписывается в коридор текущих курсовых колебаний.

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