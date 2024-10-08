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Законодательство РК

Казахстан стал самой популярной страной в Центральной Азии

туристка в горах, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:36 Фото: freepik
В первом полугодии 2024 года в Казахстане было зарегистрировано около 3,9 млн посетителей. Из них, по данным погранслужбы ФСБ РФ, 1,235 млн поездок было совершено россиянами, сообщает Zakon.kz.

Если брать более общую статистику поездок, то мы увидим, что с начала года граждане России посещали Казахстан в два с лишним раза больше, чем ОАЭ или Таиланд. По популярности среди российских путешественников мы уступаем только Турции (2,522 млн поездок) и Абхазии (2,163 млн поездок).

Еще интересная информация. По данным Росстата, саму Россию с начала года посетило только 1,8 млн интуристов.

Разумеется, из 1 млн 235 тыс. посещавших в 2024 году РК россиян не все были туристы, поскольку погранслужба ФСБ отмечает всех без исключения граждан, пересекающих казахстанско-российскую границу.

Тем не менее факт остается фактом. Казахстан становится лидером по приему гостей на постсоветском пространстве. Здесь мы уступаем только по объему "чистых" туристов Узбекистану (в 2023 году РУз посетили 6,6 млн туристов, при этом Узбекистан занимает 35-е место в World Tourism Ranking by Country 2024, а Казахстан туда вообще не попал).

По общему же количеству въехавших граждан Казахстан уступает только России. По итогам 2023 года в РФ въехало 12 млн иностранных граждан, в основном, из СНГ. В Казахстане этот показатель составил 9,3 млн человек (туристы, родственники, бизнесмены и т. д.).

Еще интересные цифры.

Только благодаря туристам, которые останавливались в "местах размещения" Казахстана (гостиницах, хостелах, гостевых домах, зонах отдыха и т. д.), за шесть месяцев 2024 года бюджет РК заработал 121,3 млрд тенге (253 млн долларов).

Это на 22,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Если же брать все расходы туристов по статье "Поездки" (услуги гостиниц, ресторанов, покупки товаров в магазинах, расходы на транспорт и развлечения), то в 2023 году иностранные туристы оставили в Казахстане больше триллиона тенге (около 2,3 млрд долларов по курсу конца 2023 года).

В конце отметим, что за последние два года в стране численность сотрудников, занятых в сфере туризма, достигла почти 500 тыс. человек. Министерство культуры и спорта РК планирует обеспечить до 2029 года работой в сфере туризма 800 тыс. человек.

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